Negen aanhoudingen bij invallen PostNL in België, onder meer voor mensenhandel

De Nederlandse Arbeidsinspectie stelde ook vast dat het systeem van uitbesteden misstanden in de hand werkt. Beeld ANP

De autoriteiten lieten ook twee depots verzegelen. Het is nog niet bekend wanneer deze worden vrijgegeven. De invallen in Wommelgem, Willebroek en Turnhout maandag maken deel uit van de strafzaak die in België loopt tegen het Nederlandse pakkettenbedrijf en het Britse GLS wegens ‘sociale fraude’. In november waren er ook al invallen bij drie PostNL-depots, ook toen werd het distributiecentrum in Wommelgem dagenlang afgesloten nadat onder meer zwartwerk was geconstateerd.

Volgens officier van justitie Gianni Reale, die de zaak tegen PostNL heeft aangespannen, bevestigen de nieuwe overtredingen dat PostNL ‘een systeem heeft gecreëerd dat misstanden in stand houdt’. Anders dan concurrent Bpost heeft het bedrijf zijn bezorgers vaak niet zelf in dienst maar besteedt het, net als in Nederland, routes uit aan onderaannemers: kleine zelfstandigen die de routes op hun beurt ook weer uitbesteden. De tarieven die zij daarvoor krijgen, zouden zo laag zijn dat ze bijna niet anders kunnen dan creatief boekhouden.

Boete

Ook de Nederlandse Arbeidsinspectie stelde eerder vast dat het systeem van uitbesteden misstanden in de hand werkt. Zij deed onderzoek naar de grote vier pakketbezorgers (PostNL, DPD, GLS en DHL) en constateerde dat bij negen op de tien onderaannemers de zaken niet op orde waren. Chauffeurs werkten zwart, werden onderbetaald en hadden geen verblijfsvergunning. Deze zomer legde de Inspectie nog een boete van 280 duizend euro op aan PostNL omdat ze in het vervoer bij depots werkten met een onderaannemer die 36 medewerkers van drie andere bedrijven inhuurde. Stuk voor stuk laagbetaalde ongedocumenteerden.

Reale wil korte metten maken met de ‘hallucinante’ overtredingen en de pakketreuzen hiervoor direct verantwoordelijk stellen. Hoewel de overtredingen bij PostNL ‘talrijker en schrijnender’ zijn dan bij andere pakketreuzen, richt hij zijn aanklacht ook op het Britse GLS. Vorige week sloot hij bovendien een depot van DPD. ‘Gratis bezorging bestaat niet’, zei hij eerder in een interview met de Volkskrant. ‘Dit systeem wordt medegefinancierd door de onderbetaling van die chauffeurs en door sociale fraude. En het wordt in stand gehouden door de grote bedrijven.’ De rechtszaak dient in september.

PostNL laat in een schriftelijke reactie weten verbaasd te zijn over de gang van zaken. ‘PostNL heeft in de afgelopen maanden steeds zijn volledige medewerking gegeven aan alle onderzoeken en vragen van de autoriteiten. Er zijn geen grote of structurele misstanden in onze manier van werken aan het licht gebracht.’ Volgens het pakkettenbedrijf roept dit vragen op over een ‘willekeurige behandeling door instanties’.