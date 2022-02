Negatief effect vertraagde kankerdiagnoses lijkt mee te vallen

Een vrouw laat een mammografie maken van haar borsten in de onderzoeksunit van de Stichting Bevolkingsonderzoek Borstkanker in Rotterdam. Beeld ANP

Dat concludeert het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) op basis van cijfers over kankerdiagnoses van Nederlandse ziekenhuizen. In 2021 werden in totaal 124 duizend mensen gediagnosticeerd met kanker, ongeveer 11 duizend meer dan een jaar eerder. Dat is wel fors meer dan de gebruikelijke stijging van tweeduizend per jaar.

Die toename is vooral toe te schrijven aan een inhaalslag van diagnoses die een jaar eerder waren gemist. In 2020 is juist bij minder mensen kanker geconstateerd. Dat komt volgens het IKNL doordat in de eerste coronagolven bevolkingsonderzoeken voor borst- en darmkanker werden stopgezet en minder mensen naar de huisarts of het ziekenhuis gingen.

Dit soort onderzoeken waren vorig jaar weer mogelijk, waardoor artsen het grootste deel van de kankergevallen alsnog konden vinden. Wanneer de inhaalslag wordt meegerekend, is het aantal diagnoses in de afgelopen twee jaar volgens het IKNL toegenomen met de gebruikelijke stijging van 2 procent per jaar. Elk jaar neemt het aantal kankergevallen toe door bevolkingsgroei en vergrijzing.

Geen pandemie-effect

Gevreesd werd dat door de late diagnose bij veel mensen kanker werd geconstateerd in een te laat stadium. Als de kanker uitbreidt naar andere delen van het lichaam, zoals de lymfeklieren, is een behandeling vaak moeilijk. Maar de uitgestelde zorg lijkt volgens het IKNL niet bij meer mensen tot ernstiger verloop van de ziekte te hebben geleid. In de beschikbare cijfers van de ontwikkeling van tumoren zien ze geen negatief effect van de pandemie.

Dat een effect voor de grote groep uitblijft, wil niet zeggen dat de pandemie helemaal geen gevolgen heeft voor kankerpatiënten. Zo benadrukt het IKNL dat uitstel voor ‘een klein aantal patiënten’ wel ernstige gevolgen kan hebben gehad.

Bovendien houdt het Kankercentrum op lange termijn nog een slag om de arm. Zo is met de beschikbare gegevens nog niet goed te zeggen of de vertraging in diagnose ertoe leidt dat kanker in een later stadium wordt gediagnosticeerd. Daardoor is een zwaardere behandeling nodig en kan de kans op overleving in sommige gevallen afnemen.