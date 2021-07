Neergeschoten Peter R. de Vries in het ziekenhuis overleden

Peter R. de Vries in 2020 bij de extra beveiligde rechtszaal van het justitieel complex op Schiphol. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

De Vries werd dinsdag 6 juli rond half acht ’s avonds in de Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam vijf keer van dichtbij beschoten toen hij na een uitzending van RTL Boulevard naar zijn auto liep. Op straat werd geprobeerd hem te reanimeren. Vervolgens werd hij naar het ziekenhuis gebracht.

‘Peter heeft geknokt tot het einde, maar heeft de strijd niet kunnen winnen’, laten de nabestaanden van De Vries donderdag in een verklaring weten. ‘Hij is omringd door de mensen die hem liefhebben, overleden. Peter heeft geleefd naar zijn overtuiging: ‘On bended knee is no way to be free’. We zijn onnoemelijk trots op hem en tegelijkertijd ontroostbaar.’

Hoe het afscheid van De Vries georganiseerd gaat worden, heeft de familie nog niet besloten. ‘De familie, partner en naasten willen zijn overlijden in alle rust verwerken en wij vragen iedereen met klem om dat te respecteren.’

Verdachten

De politie houdt twee mannen in voorlopige hechtenis die verdacht worden van ‘directe betrokkenheid’ bij het neerschieten van De Vries. De vermoedelijke schutter is de 21-jarige Delano G., die in Rotterdam woont. De 35-jarige, Poolse Kamil E. uit het Gelderse dorp Maurik zou de vluchtauto hebben bestuurd.

Het tweetal werd op de avond na de aanslag door een arrestatieteam op de A4 bij Leidschendam klemgereden. Beide verdachten zitten in beperkingen: ze mogen alleen met hun advocaat contact hebben. Uiterlijk op 23 juli moeten zij voor de raadkamer van de rechtbank verschijnen. Daar kan de hechtenis met maximaal negentig dagen worden verlengd.

Vastbijten

Als misdaadjournalist hield De Vries zich bezig met honderden strafzaken, waarbij hij herhaaldelijk onthullingen deed die de loop van grote zaken veranderden. Hij beet zich onder meer vast in de Puttense moordzaak en de moord op Nicky Verstappen.

Ook nam hij tijdens een autorit met verborgen camera’s op hoe Joran van der Sloot hem vertelde hoe hij de Amerikaanse toerist Natalee Holloway zou hebben laten verdwijnen op Aruba. In 2003 onthulde hij hoe Mabel Wisse Smit, toen de aanstaande vrouw van prins Friso, nauwe banden had gehad met hasjcrimineel Klaas Bruinsma.

De Vries hield het niet bij verslaggeving. Zo trad hij op als woordvoerder van nabestaanden en begon hij zelf een advocatenbureau. Als vaste gast bij talkshows groeide hij uit tot mediapersoonlijkheid, die net zo makkelijk meepraatte over misdaad als over voetbal en politiek. Dat hij soms duiding gaf over strafzaken waar hij zelf direct bij betrokken was, kwam hem herhaaldelijk op kritiek te staan.

Bij de zaak waarin Willem Holleeder in 2019 een levenslange gevangenisstraf kreeg opgelegd, was De Vries niet alleen als journalist, maar ook als vertrouwenspersoon en getuige betrokken. Toen de zussen Astrid en Sonja Holleeder hem vertelden dat ze tegen hun broer wilden gaan getuigen, bracht De Vries ze in 2013 in het diepste geheim in contact met justitie. In het megaproces dat volgde, was De Vries voor het OM met onder meer een belastende geluidsopname een ‘geniale getuige’, bekende officier van justitie Sabine Tammes in 2019 in de Volkskrant.

Marengo-proces

Voor zijn overlijden werkte De Vries als vertrouwenspersoon van Nabil B., kroongetuige in het Marengo-proces. Daarin staat onder anderen Ridouan T. terecht, die ervan wordt verdacht opdracht te hebben gegeven voor meerdere liquidaties. In 2019 werd B.’s advocaat Derk Wiersum doodgeschoten. Justitie houdt er ernstig rekening mee dat die moord te maken heeft met zijn werk voor de kroongetuige.

Zelf bevestigde De Vries in 2019 tegen de Volkskrant dat hij op een dodenlijst van T. zou staan. Volgens verschillende vrienden en naaste collega’s liet De Vries zich niet beveiligen. De advocaten van Nabil B., Peter Schouten en Onno de Jong, hebben meerdere keren aangedrongen op een betere beveiliging van De Vries. Daarover zouden meerdere gesprekken hebben plaatsgevonden, onder andere met het Openbaar Ministerie, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en De Vries zelf.

‘Die gesprekken verliepen niet altijd even harmonieus’, zei Schouten maandagavond bij Op1. ‘Ik vind het te makkelijk om nu te zeggen, als staat: ‘Jij wilde dat niet.’ De staat heeft natuurlijk altijd een zorgplicht en als er informatie is dan moet je handelen’, aldus de advocaat.

Vorige maand zei De Vries in een interview met Vrij Nederland dat hij niet bang was aangelegd. ‘Maar de broer van kroongetuige Nabil B. en zijn vroegere advocaat zijn vermoord, dus je hoeft niet hysterisch te zijn om te denken dat er best iets zou kunnen gebeuren. Dat is part of the job.’