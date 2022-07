Neergeschoten Japanse oud-premier Shinzo Abe overleden, wereld reageert geschokt

Abe hield een toespraak tijdens een campagnebijeenkomst in Nara, voorafgaande aan de Senaatsverkiezingen die zondag worden gehouden. Beeld AP

Abe werd beschoten tijdens een toespraak op een campagnebijeenkomst, voorafgaand aan de Senaatsverkiezingen die zondag worden gehouden. Een 41-jarige man is gearresteerd. Op videobeelden is te zien en te horen dat er minstens twee schoten zijn gelost. Bij het tweede schot viel Abe op de grond. De eerste minuten na de aanslag was de voormalig premier nog bij bewustzijn, zeiden dokters vrijdag in een persconferentie. Daarna verslechterde zijn situatie en overleed hij in het ziekenhuis van Kashihara.

De aanslag heeft ongekende implicaties. Abe was in totaal 8 jaar en 267 dagen regeringsleider van Japan en daarmee de langstzittende minister-president die het land ooit had. Het is de eerste moord op een zittende of voormalig premier in Japan sinds de jaren dertig van de vorige eeuw, een periode waarin moordzuchtigheid het politieke bestaan in het eilandenrijk domineerde.

Wrede daad

Een beschieting op een campagnebijeenkomst is zelfs een unicum in de Japanse geschiedenis. ‘Er is nog nooit zoiets gebeurd’, zegt Airo Hino, politicoloog van de Waseda Universiteit, tegen Reuters.

Abe was tussen 2006 en 2007 en tussen 2012 en 2020 premier van Japan. Eind augustus 2020 kondigde hij aan vanwege gezondheidsproblemen af te treden. Hij was een conservatief politicus die lid was van de Liberaal-Democratische Partij, die ook de huidige premier Fumio Kishida levert.

Kishida had na de aanslag vrijdag moeite zijn tranen in bedwang te houden. ‘Deze aanval is een wrede daad die gebeurde in verkiezingstijd, het fundament van onze democratie, en is compleet onvergeeflijk’, zei hij op een persconferentie, toen nog niet bekend was dat Abe zou overlijden.

Veel buitenlandse regeringsleiders brachten condoleances over aan Japan. De Duitse bondskanselier Olaf Scholz zei ‘verbijsterd en diep bedroefd’ te zijn door het overlijden van Abe. Volgens de Franse president Emmanuel Macron heeft Japan een geweldig ex-premier verloren ‘die zijn leven wijdde aan zijn land en werkte om de orde in de wereld te verzekeren’. De Nederlandse premier Mark Rutte bewaart ‘de beste herinneringen aan onze samenwerking en vriendschap’.

‘Hij was een echte vriend van mij en, nog veel belangrijker, de Verenigde Staten’, schreef de voormalig Amerikaanse president Donald Trump, die op goede voet stond met Abe. ‘Dit is een enorme klap voor de geweldige mensen uit Japan, die zo veel van hem hielden.’

Vrijwel direct na de aanslag arresteerde Tetsuya Y., een inwoner van Nara die vroeger bij de Japanse marine zou hebben gezeten. Hij poogde niet voor de politie weg te rennen. De dader heeft met een handgemaakt pistool gehandeld.

Politiek vernuft

Dat Abe de langstzittende Japanse premier ooit was, komt voornamelijk door zijn politieke vernuft. In 2006 werd hij gekozen tot jongste naoorlogse premier van het land, maar zijn eerste periode als regeringsleider was van korte duur. Vanwege kelderende populariteitscijfers trad hij een jaar later onverwachts af. Het was een opmaat naar een terugkeer op het pluche in 2012, toen hij acht jaar bleef zitten.

De oud-premier van Japan Shinzo Abe (midden) op archiefbeeld uit december 2020. Beeld AFP

In die periode won Abe twee verkiezingen, allebei zelf door hem uitgeroepen op voor hem gunstige momenten. In 2014 was de linkse oppositie te verdeeld om een blok te vormen. Drie jaar later zat het met zijn populariteitscijfers wel snor, omdat Noord-Korea met nucleaire tests Japan in een internationale veiligheidscrisis drukte.