Neergang Blokker gaat door: oprichtersfamilie verkoopt haar belang in Blokkerwinkels

De familie Blokker doet haar eigen, gelijknamige, winkelketen in de uitverkoop: miljardairs Ab en Els Blokker, elk voor 50 procent aandeelhouder, verkopen hun meerderheidsbelang. Over de verkoop van het verlieslijdende Blokker vinden momenteel verkennende gesprekken plaats, bevestigt een woordvoerder van het bedrijf na berichtgeving hierover in Het Financieele Dagblad .

122 jaar nadat Jacob Blokker (1874-1944) in Hoorn met de hooivorken, emaillen pannen en stierenneusringen uit zijn ‘Goedkoopen IJzer- en Houtwinkel’ de grondslag had gelegd voor het Blokkerimperium, geven de Blokkers dus de macht over een van Nederlands bekendste familiebedrijven uit handen.

De roemruchte bruinoranje winkelreus, decennialang grootleverancier van stofzuigerzakken, waterkokers en plumeaus van Nederlandse huishoudens, verkeert al jaren in zwaar weer. De concurrentie van webwinkels en prijsstunters zoals Action is Blokker vooralsnog te machtig. Vorig jaar leed het 8.000 werknemers tellende bedrijf een recordverlies van 344 miljoen euro, na al dieprode cijfers te hebben geschreven in 2015 (231 miljoen euro) en 2016 (142 miljoen euro).

Ter vergelijking: V&D leed in het jaar voor de ondergang een verlies van ‘slechts’ 49 miljoen euro. Om te voorkomen dat Blokker dezelfde weg zou gaan als V&D stootte de winkelketen in mei vorig jaar al dochters als Intertoys, Xenos en Leen Bakker af. Voortaan zou Blokker zich alleen nog op de gelijknamige winkelketen richten.

Ontmanteling

Door de ontmanteling van het Blokkerimperium verdwenen honderden winkels en bijna 2.000 banen. En nu verdwijnt dus ook Ab Blokker van het toneel, net als diens schoonzus Els, weduwe van Jaap Blokker (1942-2011), de man die de winkelketen grootmaakte. De nummer 24 en 25 uit de Quote 500, met elk een geschat vermogen van 1,1 miljard euro, houden na de verkoop alleen nog een klein belang over in Blokker, aldus het FD.

‘Een frisse wind en nieuwe ideeën kunnen een bedrijf naar een nieuwe fase helpen’, tekent het FD op uit de mond van Blokkers president-commissaris Michiel Witteveen. ‘Blokker is 122 jaar gemanaged vanuit een familieoptiek. Soms is het beter om het vanuit een andere optiek te benaderen. Gelukkig ziet de familie dat ook in.’

De klad kwam in Blokker met de dood van Jaap Blokker in de zomer van 2011. Tot op het laatst had de aan kanker lijdende topman de touwtjes in handen gehouden, al moest hij daarvoor noodgedwongen met een zuurstoftank naar vergaderingen komen, zoals het NRC twee jaar geleden beschreef in een reconstructie. Jaap Blokker wás Blokker, zoals ingewijden aan de krant beschreven. De belangrijke functie van commissaris hield bij moederbedrijf Blokker Holding niet veel meer in dan ‘vier keer per jaar een gevulde koek eten bij Jaap Blokker’, vertelde een van hen. Als een doodzieke Jaap Blokker 30 duizend tuinkabouters wilde bestellen, terwijl zijn adjudanten in de directie 10 duizend toch wel meer dan genoeg vonden, dan wist de topman uiteindelijk toch zijn zin door te drijven.

Maar in de nadagen van Jaap Blokker was de gelijknamige winkelketen langzamerhand de grip op de tijd kwijtgeraakt. Amazon, Alibaba, Bol.com en andere reuzen van het webwinkeltijdperk hadden Blokker ingehaald. Bovendien vonden veel klanten Blokker al lang niet meer zo ‘vertrouwd en voordelig’ en weken ze liever uit naar prijsvechters als Action en Primark. Pogingen van Jaap Blokkers neef Roland Palmer om het bedrijf na de dood van zijn oom de 21ste eeuw binnen te loodsen, hebben het tij tot dusver niet kunnen keren.

