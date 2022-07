Neelie Kroes lobbyde heimelijk voor taxibedrijf Uber ondanks verbod, blijkt uit groot lek

Premier Rutte, toenmalig Uber-ceo Travis Kalanick en Neelie Kroes poseren in 2016 tijdens bezoek aan Silicon Valley. Kroes was toen speciaal gezant van Startup Delta. Met Rutte bezocht zij grote technologiebedrijven. Beeld ANP

Kroes had na haar vertrek als Eurocommissaris een ‘afkoelingsperiode’ van 18 maanden in acht moeten nemen voordat ze bij Uber in dienst trad, om belangenverstrengeling te voorkomen.

De onthulling komt voort uit de ‘Uber Files’, 120 duizend interne documenten van het Amerikaanse bedrijf die via de Britse krant The Guardian zijn gedeeld met internationale media, waaronder in Nederland Trouw, Het Financieele Dagblad en onderzoeksplatform Investico.

De gelekte documenten schetsen een ontluisterend beeld van een concern dat op agressieve wijze campagne voerde om een in Nederland illegaal verklaarde taxidienst in heel Europa te kunnen invoeren. Het betreft Uberpop, de dienst waarbij iedereen met een auto als taxichauffeur aan de slag kon, ook zonder vergunning.

Neelie Kroes lobbyde bij haar partijgenoten premier Rutte, toenmalig minister Kamp van Economische Zaken en topambtenaren voor regulering en het promoten van Uber. Kroes was zondagavond niet voor commentaar bereikbaar. Het Financieele Dagblad citeert haar verklaring, waarin ze zegt ‘tot mei 2016 noch een formele noch informele rol bij Uber te hebben gehad’.

Kroes zou destijds alleen contact hebben gehad met Uber als speciaal gezant van Startup Delta, een initiatief van het kabinet om het Nederlandse klimaat voor beginnende bedrijven te verbeteren. Uit de reconstructie in Trouw blijkt echter dat Kroes, die tot november 2014 Eurocommissaris van digitale zaken was, eind 2015 formeel toestemming vroeg om bij Uber te werken. Een speciale ethische commissie van de Europese Commissie blokkeerde deze carrièreswitch. Ook een boze brief van Kroes aan Jean-Claude Juncker, tussen 2014 en 2019 voorzitter van de Europese commissie, bood geen soelaas.

Toch hield Kroes zich volgens de journalisten achter de Uber Files niet aan het verbod en belde ze politiek Den Haag plat voor Uber, waar ze na de ‘afkoelingsperiode’ in mei 2016 voorzitter werd van de adviesraad. Kroes was al eerder benaderd door Uber-oprichter Travis Kalanick, met wie ze destijds niet in het openbaar wenste te worden gezien.

Inval bij Uber

In Nederland had toen al een inval plaatsgevonden bij Uber, onder meer vanwege de slinkse wijze waarop Uber het verboden Uberpop voortzette. De Uber Files laten zien hoe bestuurslid Zac de Kievit een protocol opstelde voor kantoorpersoneel dat ze meteen de computer moesten uitzetten bij een mogelijke inval door de politie.

Nadat Uberpop officieel was ontbonden in Nederland wilde Kalanick verhaal halen bij premier Rutte. Trouw beschrijft hoe de voormalige ceo samen met zijn Nederlandse bondgenoot Kroes poseerde met Rutte, die vriendelijke woorden sprak over Uber.

De lobby van Kroes paste in de omstreden strategie van Uber om overal in Europa een voet tussen de deur te krijgen. Zo meldt The Guardian dat de Franse president Macron Uber tussen 2014 en 2016 steunde, toen hij minister van Economische Zaken was.

Kalanick stapte in 2017 op bij Uber na rapporten over de onethische werkwijze van het bedrijf en beschuldigingen over seksuele intimidatie in het concern. Uber trof zelfs een miljoenschikking in die zaak. Eind 2019 deed Kalanick voor 2,5 miljard dollar afstand van 90 procent van de aandelen van Uber. Het taxibedrijf zegt zich nu te distantiëren van het beleid van de oprichter, die ver over de schreef zou zijn gegaan. Er zouden nu strenge lobbyregels zijn ingevoerd.

Klacht over Kroes

In Het Financieele Dagblad kondigt Paul Tang, Europarlementariër voor de PvdA, aan dat hij een klacht over Neelie Kroes gaat indienen bij de Europese Commissie. Tang refereert aan het gebod van de Ethische Commissie dat Kroes ‘een afkoelingsperiode’ van 18 maanden in acht had moeten nemen voor ze bij Uber in dienst trad.

Politici die zich niet aan die regel houden, kunnen worden gekort op hun wachtgeld of verliezen mogelijk hun pensioen. ‘Kroes moet een straf krijgen’, aldus Tang, ‘anders zijn de regels van de Commissie een dode letter.’