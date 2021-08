‘Nee, nee, nee’ huivert Portugal: tv-kok Gordon Ramsay doet rucola op de bifana!

Een broodje bifana. Beeld Getty Images/iStockphoto

Gebakken varkensvlees op een warm broodje, hooguit gegeten met mosterd of pikante saus. Meer heeft een bifana niet nodig, menen de Portugezen. Dat Ramsay het recept vernieuwde door kaas, rode peper en rucola toe te voegen en die creatie probeerde te slijten als ‘een prachtige, traditionele bifana’, is hem op honderden ongelovige reacties komen te staan. Een volksopstand die op zijn beurt weer aanleiding heeft gegeven tot een discussie in Portugese media over de nationale volksaard.

‘Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Dat is geen bifana. Nee, nee, nee’, spat het onbegrip van de reacties onder de video, die Ramsay zondag verspreidde op sociale media. Zelfs de politiek vond het nodig zich ermee te bemoeien. ‘Dat ziet er best goed uit, maar het is geen bifana’, reageerde een Kamerlid van de rechtse PSD. De Britse tv-kok moest maar eens afreizen naar Vendas Novas, het geboortedorp van de bifana. ‘Om een echte te proeven.’

Ramsay – die nog geen verklaring over bifanagate heeft doen uitgaan – staat niet helemaal alleen. Een columnist in dagblad Público wierp zich op als ‘advocaat van de duivel’: we eten onze steaks op veel verschillende manieren, waarom kan dat niet ook met bifana ? Hij bespeurde in het protest het ‘ongekende conservatisme’ dat Portugal klein zou houden. ‘Er mag vooral niets nieuws worden uitgevonden.’

De krant Expresso liet de culinaire wereld haar licht op de affaire schijnen. Ramsay ‘misleidt de kijker’ door te zeggen dat het hier de traditionele bifana betreft, stelde een recensent. Ook een met een Michelinster bekroonde kok ‘snapte de verontwaardiging’. Een collega vond de ophef maar overtrokken. Een gerenommeerde chef die naar Portugal komt en zich lovend uitlaat over onze keuken – wat was precies het probleem? ‘Ik voel me vereerd.’

Ramsay had kunnen weten hoe gevoelig culinaire tradities liggen op het Iberisch schiereiland. Tv-kok Jamie Oliver besloot in 2016 de Spaanse keuken een oppepper te geven door chorizoworst bij zijn paella te gooien. Daarmee deed hij wat geen politicus ooit lukte: de Spanjaarden verenigen – in hun afkeer van Olivers paella. De Brit ontving zelfs doodsbedreigingen. ‘Ik heb geen spijt van mijn paella met chorizo’, blikte hij later terug. ‘Maar ik ga hem niet nog een keer maken.’