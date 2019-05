Nee Nederland, het is niet ‘Hoeawaai’. Zó spreek je het uit

Een winkel van Huawei in Nanning, China. Beeld REUTERS

‘Hwaa-wee’, zeggen ze zelf dus in het Mandarijn, met een ‘h’ voor de ‘waa’, zodat het een beetje klinkt als gwaa-wee met een zachte ‘g’.

Zo klinkt dat:

‘Hua’ (华) betekent mooi of groots, maar het karakter wordt ook in de oude naam voor China gebruikt, Zhonghua. ‘Wei’ (为) is in deze context te vertalen als prestatie of onderneming. Dus bij elkaar betekent ‘huawei’ een mooie of grootse Chinese onderneming. ‘China dienen’, kan ook. En als een Chinees de telefoon opneemt roept hij meestal ‘wei, wei’ (‘hallo’) als begroeting. Hier legt Ming Ming Ye-Zwartveld het nog eens uit:

In de VS en in Australië heeft de firma vrolijke reclamefilmpjes uitgebracht waarin de correcte Chinese uitspraak met argeloze voorbijgangers wordt geoefend:

Maar bel je Huawei Technologies Netherlands in Amsterdam-Zuidoost, wordt er doodleuk opgenomen met ‘Hoeawaai’. Ook in de Nederlandse reclamespots klinkt er ongegeneerd hoeawaai, luister maar:

Vindt Huawei het niet belangrijk dat Nederlanders de naam goed uitspreken, of nemen Nederlanders de telecommaatschappij gewoon niet serieus genoeg om die twee woordjes goed te zeggen?

Huawei geeft een even Chinees als beleefd antwoord: ‘In principe krijgt elk land van het hoofdkantoor de ruimte om zelf te bepalen hoe de merknaam wordt uitgesproken. Onze consumentendivisie gebruikt in campagnes en dergelijke de Nederlandse manier van uitspreken en is daarmee het meest zichtbaar. Wij vinden het echter ook prima als de Chinese manier van uitspreken wordt gebruikt door onze klanten en partners. Wij willen hierbij niemand uitsluiten.’