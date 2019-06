Nee hoor, niets aan de hand – verzekert Huawei de Nederlandse consument

Beeld AP

Walter Ji van Huawei heeft het, net als zijn collega’s in de top van het concern, niet makkelijk deze dagen. Als hoogste Europese baas reist hij momenteel door heel Europa om het journaille toe te spreken en vragen te beantwoorden. Vrijdag is Nederland aan de beurt. Ji gaat heel veel vertellen, wordt vooraf verzekerd. Dat is fijn, want sinds Trump in mei zijn vloek over Huawei uitsprak, zijn er heel veel vragen.

Een van de gevolgen van de Amerikaanse maatregelen is namelijk dat de samenwerking tussen Huawei en Google tot een minimum wordt beperkt. Google levert met zijn besturingssysteem Android de motor voor de mobieltjes van Huawei. Tenzij er nog een deal wordt gesloten tussen China en de VS is die pret vanaf augustus voorbij. Vanaf dat moment krijgt Huawei alleen nog de strikt noodzakelijke veiligheidsupdates. Nieuwe versies van Android zullen aan de Chinezen voorbijgaan, waarmee de toestellen een stuk minder aantrekkelijk worden.

Eigen systeem

Ji begint met een filmpje dat als boodschap heeft dat Huawei goed werk doet voor blinden. Daarna komen de vragen. Hoe zit het met dat eigen besturingssysteem waarmee Huawei al heel ver zou zijn? Persbureau Reuters onthulde onlangs nog dat Huawei de naam van dit systeem al heeft vastgelegd: Hongmeng. Maar Ji wil hier niets over kwijt en benadrukt bij herhaling dat Huawei zich committeert aan Android. Een eigen systeem is op dit moment geheel niet aan de orde. Ja, er is iets van een ‘plan B’, geeft de topman na doorvragen toe, maar hoe ver Huawei daarmee is, wil hij niet zeggen.

Hoe zit het dan met de Nederlandse consumenten die nu overwegen een Huawei-toestel te kopen? Is dat wel handig nu er zoveel onzekerheid is? Li: ‘Er is geen enkele onzekerheid. We beloven dat alle toestellen blijven werken, dat ze veilig zijn en dat de apps het blijven doen.’ Krijgen die toestellen dan ook nieuwe Android-versies? Li: ‘We doen er alles aan om alles te laten werken zoals het moet werken. De consument hoeft zich geen enkele zorgen te maken.’ Daarna benadrukt de topman nog maar een keer de kernwaarden van Huawei: innovatie en een open samenwerking met zoveel mogelijk partners over de hele wereld.

Beschadigd vliegtuig

Eerder onthulde Huawei-oprichter Ren Zhengfei dat de smartphoneverkopen buiten China met maar liefst 40 procent zijn ingezakt na de aankondiging van de Amerikaanse maatregelen. Ook hier heeft Ji goed nieuws, zonder daarbij overigens concrete cijfers te kunnen noemen: de verkopen zijn alweer flink aan het aantrekken. Ji is dan ook ‘dankbaar voor het vertrouwen dat de consument in Huawei stelt’. Ren vergeleek de telecomgigant twee weken geleden nog met een ‘beschadigd, maar nog wel vliegend vliegtuig’. Wat Ji daarvan vindt? Niet zoveel: ‘Zhengfei weet daar meer van.’ Wat de Europese topman wél weet: er verandert niets.