Nederlandse, Zweedse en Duitse scholieren naar Brussel voor wekelijkse klimaatdemonstratie

De klimaatstakers, en hoe het allemaal begon

Met twee lange gevlochten staartjes in het haar en een ‘spiekbriefje’ in haar handen gaf Greta Thunberg een klimaattoespraak tijdens het World Economic Forum in Davos. Een maand eerder wist de 16-jarige Zweedse scholier uit Stockholm ook al de camera’s op zich gericht tijdens de VN-klimaattop in het Poolse Katowice. Voor een peptalk is het te laat, vindt ze. ‘Ik wil dat jullie in paniek raken. Het huis staat in brand.’

De jonge klimaatstakers wisten wat ze konden verwachten in het Torentje: een minister-president op wiens onbreekbare goedgehumeurdheid zelfs de kritiek van door de wol geverfde oppositievoerders in de Tweede Kamer doorgaans zonder enige zichtbare schade afketst. ‘Meneer Rutte was opgetogen dat we er waren’, beaamde scholier Stijn Warmenhoven dan ook na afloop op het donkere Binnenhof. ‘Maar toen merkte hij wel aan ons dat het menens was. Er zijn al te veel mooie praatjes verkocht.’

De Amerikaanse filosoof Susan Neiman vindt de klimaatspijbelaars ‘absolutely wonderful’. Het is belachelijk om te zeggen dat deze jongeren worden geïndoctrineerd door leraren en ouders, zegt ze. ‘Ze hebben zich er echt in verdiept, ze onderwijzen andere kinderen en ze zijn beter geïnformeerd dan menige volwassene.’

Naar het Malieveld voor het klimaat: wat begon als een whatsappje aan wat klasgenoten, resulteerde op 7 februari 2019 in een omvangrijk en strak georganiseerd scholierenprotest in Den Haag. De scholieren hebben alles tot in de puntjes voorbereid, en dat is maar goed ook. Want de opkomst overtreft hun verwachting met duizenden.