Nederlandse woninghuur stijgt met 2,5 procent in twaalf maanden

De gemiddelde huurstijging was wat hoger dan in juli 2018 (2,3 procent) en ligt nu bijna op de gemiddelde huurstijging van de afgelopen tien jaar. Dat meldt het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS).

Veel hoger was de stijging van de huurprijs bij een wisseling van bewoner. Een nieuwe huurder betaalde dit jaar gemiddeld 8,2 procent meer dan zijn voorganger in dezelfde woning. Dat was wel minder dan vorig jaar. Toen verhoogden verhuurders de huur bij het aangaan van een nieuw contract nog met 9,6 procent. In de gereguleerde huursector mag de huurprijs bij een bewonerswisseling meer stijgen dan de voor dat jaar geldende maximale huurverhoging. Ook na renovatie van de woning mag de huur extra worden verhoogd.

Amsterdam heeft al jaren de hoogste huurstijging in Nederland, stelt het CBS vast. Dit jaar was dat 3,4 procent. Ook Rotterdam scoorde bovengemiddeld met 3,2 procent. In Den Haag en Utrecht gingen de huren iets minder hard omhoog: 2,5 en 2,4 procent.

Noord- en Zuid-Holland zijn dan ook de provincies met de sterkste huurstijgingen. Drenthe heeft al jaren de laagste huurstijging van Nederland. Dit jaar is dat 1,9 procent. Dat is wel meer dan de 1,1 procent huurstijging die door het CBS in Drenthe werd gemeten in 2017 en 2018.