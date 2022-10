Nederlandse warmtebatterij krijgt beurs van fonds Bill Gates

Hoogleraar Olaf Adan van de TU Eindhoven aan het werk met een warmtebatterij (zilveren kubus op achtergrond). Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Warmtebatterijen, die industriële restwarmte kunnen opslaan om later af te geven voor de verwarming van huizen en kantoren, werken op zout en water. Energie die erin wordt gestopt, blijft in principe oneindig opgeslagen tot ze weer wordt gebruikt.

Hoewel het principe van de warmtebatterij algemeen bekend is, wordt het in de praktijk nauwelijks toegepast. Dit komt onder meer doordat het zout vaak niet stabiel was en na een paar keer ‘laden’ uiteenviel. Ook was er geen betaalbaar apparaat dat warmte makkelijk kan opslaan en weer afgeven.

Cellcius zegt hierin de laatste jaren vooruitgang te hebben geboekt en presenteerde eerder dit jaar een installatie die betaalbaar is en compact genoeg om in woningen of kantoren geplaatst te worden. Volgens Cellcius, een spin-off van TNO en de TU Eindhoven, kan de toepassing in Nederland mogelijk drie tot zes miljoen woningen van het gas halen.

Investeringsfonds Bill Gates

Het investeringsfonds van Gates, Breakthrough Energy, dat veelbelovende duurzame technologieën ondersteunt, ziet brood in het idee. De beurs die dinsdag werd toegekend bestaat uit een onbekend geldbedrag, dat voldoende is voor een jaar lang verder onderzoek en ontwikkeling. Als in die tijd succesvolle vooruitgang wordt geboekt, komt de warmtebatterij in aanmerking voor een tweede ronde, waarbij het bedrijf wordt ondersteund bij de commercialisatie van de vinding.