Nederlandse vrouwen en zesjarig kind doodgeschoten in New York

Bij een schietpartij in New York zijn dinsdag (Nederlandse tijd) een 47-jarige Nederlandse vrouw en haar zesjarige zoontje omgekomen. Daarnaast is een tweede Nederlandse vrouw (38) doodgeschoten.

Volgens Amerikaanse media zijn ze om het leven gebracht door de vader van de jongen, de ex van de Nederlandse vrouw. De man zou daarna ook zijn echtgenote, de tweede Nederlandse vrouw, en zichzelf hebben doodgeschoten.

De man begon in april een crowdfundingsactie voor de voogdij over zijn zoontje. Zijn ex woonde weer in Nederland. ‘Een paar jaar geleden had ik het perfecte leven, maar het is helemaal uit de hand gelopen’, aldus de man in de advertentie. Het conflict zou zijn huidige huwelijk en leven hebben vernietigd.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de dood van de twee Nederlandse vrouwen en de zesjarige jongen bevestigd. ‘Het is echt een vreselijke situatie. De nabestaanden is consulaire bijstand aangeboden.’