‘Nederlandse’ Van Gogh door klimaatactivisten besmeurd in Rome

Het schilderij De zaaier hangt momenteel in het Palazzo Bonaparte, een tot modern museum omgevormd stadspaleis van de moeder van Napoleon Bonaparte. Het schilderij was voorzien van een glasplaat. Volgens een woordvoerder van het Kröller-Müller wordt op dit moment onderzocht hoe het schilderij eraan toe is. ‘Het gaat erom of er soepresten tussen het glas en de lijst terechtgekomen zijn’, vertelt zij. ‘Vermoedelijk is er geen of weinig schade.’

Na het gooien van de soep lijmden drie activisten zich in het Palazzo Bonaparte vast aan de muur. De beveiliging van het museum zou daarop direct in actie zijn gekomen en de zaal waarin het schilderij hangt hebben afgesloten voor publiek.

Het is de tweede keer dat een schilderij uit de collectie van een Nederlands museum door activisten gebruikt wordt om aandacht te vragen voor klimaatverandering. Vorige week donderdag besmeurden activisten van de Britse actiegroep Just Stop Oil in het Haagse Mauritshuis het Meisje met de parel van Johannes Vermeer. Twee van hen werden woensdag veroordeeld tot een maand gevangenisstraf.

Volgens het Italiaanse persbureau Ansa zit de actiegroep Ultima Generazione (Laatste Generatie) achter de actie. Activisten van deze groep lijmden zich afgelopen zomer al vast aan een kunstwerk van Sandro Botticelli in de Italiaanse stad Florence.

Dopo l'attacco degli attivisti è intervenuta la sicurezza che ha chiuso le sale della mostra allontanando i visitatori. Gli attivisti che avevano imbrattato l'opera di Van Gogh, protetta da un vetro, hanno urlato slogan contro l'uso del carbone e sul cambiamento climatico #ANSA pic.twitter.com/XkurkoiIDx — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) 4 november 2022

De zaaier is samen met ongeveer vijftig andere topstukken door het Kröller-Müller aan de Romeinse galerie uitgeleend voor een tijdelijke tentoonstelling over Van Gogh. De werken zouden tot en met maart volgend jaar in het Palazzo Bonaparte te zien zijn.

Vorige maand gooiden klimaatactivisten in de National Gallery tomatensoep over een ander werk van Vincent van Gogh, De zonnebloemen. Ook de Bloeiende perzikbomen van Van Gogh werd afgelopen zomer het middelpunt van een protest. Beide schilderijen raakten niet beschadigd bij de acties.