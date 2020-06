Nederlandse troepen helpen rust op Curaçao te herstellen

Nederlandse militairen staan wacht bij het het regeringsgebouw Fort Amsterdam. De militairen helpen op Curacao om te voorkomen dat er weer rellen ontstaan. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Nederlandse militairen en agenten van Aruba en Bonaire moeten op Curaçao de rust herstellen. Na de rellen van afgelopen week bleef het dit weekeinde al relatief rustig op het Caribische eiland. Politie en brandweer hoefden veel minder uit te rukken dan in de dagen ervoor. ‘Maar we zijn er nog niet’, aldus minister van Justitie Quincy Girigorie.

De onlusten begonnen vorige week woensdag aan het einde van de middag. Ze ontstonden nadat een groep ambtenaren, op het laatste moment vergezeld door protesterende jongeren, waren opgetrokken naar het kantoor van premier Eugene Rhuggenaath in Fort Amsterdam. Na daar verjaagd te zijn, begonnen rellen, brandstichtingen en plunderingen.

Bezuinigingen

De onrust heeft te maken met de bezuinigingen die de regering-Rhuggenaath moet uitvoeren, onder meer door een korting van 12,5 procent op de salarissen van ambtenaren. Die bezuinigingen zijn onderdeel van een pakket hervormingen dat Nederland eist, wil het Curaçao financieel helpen na de enorme economische crisis die is gevolgd op de corona-pandemie.

Vooral in de nacht van donderdag op vrijdag was het op veel plekken in de hoofdstad Willemstad bijzonder grimmig. Monister van Justitie Girigorie zei begrip te hebben voor ‘de pijn’ die de bevolking ondergaat, maar te moeten optreden tegen ‘het misbruik’ dat een nog onduidelijke groep felle betogers maakt van de vrijheden die de wet geeft.

Curaçao heeft daarom gekozen voor een veel grotere inzet van veiligheidsdiensten. Behalve de eigen politie, het Korps Vrijwilligers Curaçao (VKC) en Curaçaose militairen van de zogeheten Curmil zijn ook Nederlandse militairen actief, met name voor de bescherming van vitale objecten. Zaterdag zijn uit Nederland 120 extra soldaten van de landmacht aangekomen. Van Aruba kwamen leden van de ME, van Bonaire extra politieagenten.

Mede door die inzet bleef het vrijdag- en zaterdagnacht een stuk rustiger. Zaterdag zei Girigorie dat de regering ‘naar iedereen wil luisteren en de hand wil reiken’. Om die reden is de regering samen met de Curaçaose Raad van Kerken een poging begonnen om een brede maatschappelijke dialoog op te zetten.

Empathie

In Nederland heeft de gevolmachtigd minister voor Curaçao, om ‘meer empathie’ gevraagd. ‘Er is een heel grote groep die het op dit moment heel erg moeilijk heeft,’ zo verklaarde Anthony Begina aan de NOS. ‘Wij zijn niet een land met heel veel financiële mogelijkheden om alles en iedereen te ondersteunen.’ Vrijdag wordt beslist over een nieuw hulppakket.

Op Curaçao is nog steeds niet duidelijk of de onlusten enkel het spontane protest van met name jongeren zijn, of dat oppositiepartijen op het eiland er de hand in hebben gehad. De MFK, de partij die is opgericht door de eerste premier van het autonome land, de wegens ambtelijke corruptie veroordeelde Gerrit Schotte, heeft verklaard niets met het geweld te maken te hebben. ‘Niet alleen maken we geen deel uit van de acties, ook hebben we geen enkele verbinding met de personen die de acties begeleiden,’ aldus MFK-leider Gilmar Pisas.

Deze woensdag gaat Curaçao officieel weer open voor toeristen uit Nederland. De animo om naar het eiland te komen, lijkt momenteel niet erg groot.