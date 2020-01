Nederlandse trainingsmissie Noord-Irak voorlopig stopgezet

Nederlandse begonnen in Erbil in Irak met het opleiden van acht pelotons Koerdische Peshmerga-strijders. Beeld ANP

Het gaat om vijftig Nederlanders die gestationeerd zijn in Noord-Irak, waar ze de Iraaks-Koerdische Pesghmerga-eenheden opleiden. Het is de tweede Nederlandse missie in Irak die wordt stilgelegd. De trainingsmissie in Bagdad, waar Nederlandse commando’s Iraakse soldaten opleidden, werd eerder al gestaakt.

Sinds de dood van de Iraanse generaal Soleimani lopen de spanningen hoog op in Irak. Bij de Amerikaanse droneaanval kwam ook een Iraakse overheidsfunctionaris om het leven. Het leidde tot woedende reacties in Iran en Irak. Soleimani was de hoogste militair van Iran en werd gezien als de nummer twee van de Iraanse regering.

Het Nederlandse kabinet heeft in een reactie laten weten de resolutie van het Irakese parlement te bestuderen. Er zijn volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken nog geen concrete plannen om de militairen terug naar Nederland te halen.