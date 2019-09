Nederlandse toeristen in problemen door faillissement Thomas Cook: alle geboekte reizen geannuleerd

Toestellen van Thomas Cook op de luchthaven van Manchester. Beeld AFP

Nederlanders laten via sociale media weten dat ze hun hotelkamer niet meer in mogen tenzij ze direct de rekening betalen, soms meer dan duizend euro. En dat terwijl ze voor vertrek de volledige reissom al aan hun reisbureau hebben voldaan.

Thomas Cook Nederland en het bijbehorende Neckermann Reizen zijn aangesloten bij de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR), waardoor gedupeerden in principe hun geld terugkrijgen. Maar onduidelijk is vooralsnog wat toeristen moeten doen als het hotel hen voor een ultimatum stelt. Mogelijk krijgen ze dat bedrag niet (volledig) terug.

SGR heeft dinsdagochtend een speciaal telefoonnummer (070-30 711 11) ingesteld voor reizigers die op hun bestemming in de problemen zijn gekomen. Het garantiefonds werkt samen met reisorganisatie TUI, die de bellers verder helpt. Ook staan veel reisbureaus de SGR bij.

SGR en Thomas Cook waren dinsdagochtend telefonisch niet bereikbaar voor een reactie. Thomas Cook laat via de website weten dat mensen die ‘problemen hebben met de accommodatie’, contact moeten opnemen met hun reisbureau of reisagent. ‘Zij helpen u verder’, aldus de reisorganisatie. ‘Neem alleen contact op in dringende gevallen.’

Tenerife

Gertjan Van ’t Klooster (31) uit Veenendaal is een van de gedupeerde toeristen. Maandag kreeg hij van de receptionist van het Columbus hotel op Tenerife te horen dat hij en zijn partner moesten betalen. ‘Een man gaf aan dat Thomas Cook de reserveringen had geannuleerd en dat we, als we wilden blijven, zelf 1.140 euro moesten betalen. We hadden de energie niet om nee te zeggen dus hebben maar betaald.’

Ruim 10 duizend mensen zijn op dit moment op vakantie via de Nederlandse tak van Thomas Cook. Hoeveel van hen problemen ondervinden, is onbekend. Reizigers doen er verstandig aan bij de luchtvaartmaatschappij te informeren naar de terugreis.

Thomas Cook Nederland heeft gisteren bij SGR een melding gedaan van financieel onvermogen. Van een faillissement is nog geen sprake, al lijkt dat een kwestie van tijd. Naar schatting 50 duizend mensen hebben tot het eind van de winter een reis geboekt via de betrokken reisorganisaties. Zij kunnen hun geld terugkrijgen of via het reisbureau een alternatieve vakantie uitzoeken.

Voor veel reizigers is hun vakantie door alle perikelen verpest. ‘Ons vakantiegevoel is compleet weg’, zegt Van ’t Klooster. ‘We keken hier al maanden naar uit. We gaan zien of we het de komende dagen toch nog leuk kunnen hebben.’

Op de website heeft Thomas Cook voor reizigers nog een goedbedoeld advies: ‘Ondervindt u geen problemen? Blijf dan rustig van uw vakantie genieten.’