Nederlandse terreurverdachten hebben vaak criminele achtergrond

Een meerderheid van de Nederlandse jihadisten is in het verleden verdachte geweest van een misdrijf zoals bedreiging, winkeldiefstal of verstoring van de openbare orde. In totaal gaat het om 61,8 procent van 279 terreurverdachten in de afgelopen veertien jaar.

Dat blijkt uit een studie van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving, schrijft NRC Handelsblad. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van Politie en Wetenschap, een onafhankelijk onderzoeksprogramma bij de politie.

Niet eerder werd de achtergrond van Nederlandse terreurverdachten op deze schaal in kaart gebracht. Het NSCR had de beschikking over een database van het Openbaar Ministerie waarin bijna alle Nederlandse terreurverdachten zijn opgenomen. Die gegevens werden gekoppeld aan geanonimiseerde informatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Daaruit bleek onder meer dat de groep terreurverdachten die sinds de opkomst van terreurbeweging Islamitische Staat is ontstaan veel jonger en crimineler is dan terreurverdachten uit een verder verleden.

Onderwijs

De onderzochte terreurverdachten blijken in tweederde van de gevallen slechts een vorm van lager onderwijs te hebben genoten. Slechts 4 procent van hun rondde het hoger onderwijs af. Ook is ruim de helft van hen niet werkzaam en vaak afhankelijk van een uitkering.

Een andere conclusie uit het onderzoek is dat veel jihadisten vlak na een ontslag in beeld komen als terreurverdachte. Volgens onderzoekers van het NSCR dienen opsporinginstanties daarom extra alert te zijn bij baanverlies van personen bij wie radicalisering wordt vermoed.

Een eenduidig verband tussen criminaliteit en jihadisme is er niet, stellen de onderzoekers. Wel lijkt jihadisme een vorm van boetedoening voor berouwvolle jongeren die hun crimineel bestaan achter zich willen laten.

Rekruteringsbron

Voor terreurbeweging Islamitische Staat is deze groep jongeren met een crimineel verleden altijd een aantrekkelijke bron geweest om uit te rekruteren vanwege hun criminele expertise en dubbele nationaliteit. Vaak werden zij met een terreuropdracht teruggestuurd naar hun Europese thuisland waar ze hun criminele contacten konden aanwenden om aan wapens en explosieven te komen. Voorbeeld is de Belg Abdelhamid Abaaoud die verschillende aanslagen in Europa coördineerde. Voordat hij zich ontwikkelde tot terrorist was hij al bekend bij de Belgische politie vanwege enkele kleine criminele vergrijpen.

Ook in propagandamateriaal hengelt Islamitische Staat expliciet naar jongeren met een crimineel verleden. Vorig jaar was Islamitische Staat in het eigen blad Rumiyah nog vol lof over Europese jihadisten die een roofoverval pleegden om een aanslag te kunnen financieren. De roofoverval werd ‘een vorm van aanbieding’ genoemd waarmee de jihadisten ‘dichter bij Allah’ probeerden te komen.

De verwevenheid tussen criminaliteit en jihadisme bleek vorig jaar eens te meer toen de Arnhemse Syriëganger Marouane B. in een open brief vrienden opriep overvallen te plegen ten gunste van Islamitische Staat. ‘Voer de jihad in de Benelux door overvallen te plegen met de intentie een deel van het geld naar IS te sturen’, schreef hij.