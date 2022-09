Nederlandse studenten zijn Europees kampioen bijverdienen

Nederlandse studenten zijn kampioen bijverdienen, bijvoorbeeld in de horeca. Beeld ANP / Patricia Rehe

Studenten in Nederland hebben tijdens hun opleiding het vaakst een bijbaan. Zeven op de tien studenten doen ook betaald werk, veruit het hoogste aantal in de Europese Unie, zo blijkt uit een gedetailleerde analyse van Eurostat. Het Europese statistiekbureau heeft daarbij gekeken naar alle personen tussen de 15 en 29 jaar die staan ingeschreven bij een opleiding en ook een baan hebben. Deense studenten staan volgens deze berekening op de tweede plaats, maar met vijf op de tien studenten werken de Denen al aanmerkelijk minder dan de Nederlandse studenten.

De regionale verschillen lopen in Europa ruwweg van noordwest naar zuidoost. Ook in de niet-EU-landen IJsland en Noorwegen is het gebruikelijk om tijdens de studie veel te werken. In Zuidoost-Europa is het veel minder gebruikelijk om een baan te hebben tijdens de opleiding. In Griekenland, Italië en Hongarije werkt bijvoorbeeld slechts 5 tot 6 procent van de studenten. Volgens Eurostat hebben de verschillen deels te maken met economische factoren. In Zuid-Europa zijn veel minder parttime-banen voor studenten beschikbaar. Bovendien is er een hoge jeugdwerkloosheid. Ook culturele factoren spelen een rol, stelt Eurostat. In landen als Duitsland, Nederland en Denemarken is het van oudsher veel gebruikelijker om te werken tijdens een studie. Slechts 23 procent van de studenten in Nederland richt zich volledig op de studie. 7 procent is nog naarstig op zoek naar een baan. Nederlandse studenten hebben meestal een bijbaan van minder dan 12 uur per week, al maakt een aanzienlijke groep meer uren, blijkt uit cijfers van het CBS.