Nederlandse standbeelden laten weinig aan de verbeelding over. Dat past wel bij ons

‘Sterk beeld.’ De Curaçaose Amsterdamse OzZy Loko zit aan de voet van Anton de Kom en hoeft geen seconde na te denken over wat ze vindt van zijn standbeeld in de Amsterdamse Bijlmer. ‘Hij maakt een krachtige indruk.’ Of ze een bezwaar heeft dat De Kom halfnaakt is afgebeeld? ‘Helemaal niet. Zo worden we toch geboren.’

Bij de onthulling van het beeld in 2006 was de stemming wel anders. De bronzen gedaante zou niet lijken op de Surinaamse schrijver, activist en vrijheidsstrijder die op 24 april 1945 in het Duitse concentratiekamp Neuengamme overleed. Het beeld van De Kom, die zich met ontbloot bovenlijf lijkt te bevrijden uit een blok brons en daarmee uit het kolonialisme, was volgens het Comité Een Waardig Standbeeld Anton de Kom ‘racistisch, beledigend, aanstootgevend en stigmatiserend’. Zag hij er niet uit als een ‘slaaf’ en ‘inboorling’, met veel te ‘nadrukkelijke’ geslachtsdelen?

Volkskrantonderzoek Wie worden in Nederland geëerd met een standbeeld? En vooral ook: wie niet? De Volkskrant onderzocht deze vragen en maakte een inventarisatie van ruim vijfduizend beelden die personen voorstellen. Tip van de sluier: koningin Wilhelmina is het meest vereeuwigd en toch verbeeldt maar 17 procent van de standbeelden een bekende vrouw. Lees de belangrijkste conclusies hier.

Krachtig én stigmatiserend: het aardige van het De Kom-beeld is juist dat het zulke meningsverschillen oproept. Je moet het de maker Jikke van Loon nageven. Ze besloot De Kom, die doorgaans gesoigneerd gekleed ging in tweedelig kostuum inclusief das, hoed en pochet, geen rechttoe rechtaan-gelijkenis te geven, maar zich te verdiepen in zijn ‘grote rol [...] in de emancipatie van Suriname’. Door de man symbolisch eerst uit een Surinaamse boomstam (gele kabbes) te hakken en daarna in brons af te gieten. Als een superheld, type Iron Man, die tegen het kolonialisme vocht.

Een sterk beeld, zoals gezegd, maar geen usance als het gaat om het arsenaal standbeelden dat Nederland kent. Die zijn veelal eerder realistisch dan suggestief, hyperrealistisch om precies te zijn. Het toppunt is de angstaanjagende herkenbaarheid van André Hazes aan de Amsterdamse Albert Cuypmarkt. Als een ‘living statue’ kan de Amsterdamse volkszanger elk moment van zijn barkruk opstaan om in een naburig café zijn stembanden te smeren.

Wim Kan en Corry Vonk

Het ‘kijk eens hoe goed het lijkt-genre’ (Hazes’ polshorloge staat precies op tien over elf) kent inmiddels een zekere traditie. De aftrap kwam in 1986 van beeldhouwer Siemen Bolhuis met zijn versie van het cabaretechtpaar Wim Kan & Corry Vonk.

Echt gelukkig was die aftrap, op initiatief van cabaretpromotor Wim Ibo, niet. Kort nadat het bronzen tweetal was geland op het Amsterdamse Leidseplein verhuisde het al naar een buitendepot van het Oosterdok, om ten slotte in Scheveningen te eindigen, waar het in 1997 door cabaretcollega Paul van Vliet werd onthuld. Daar staat het nu tussen vlaggenmasten, bloempotten, een vuilnisbak, het Kurhaus en Rodizio Brazilian Grill.

De Amsterdamse kritiek is achteraf begrijpelijk. Corry Vonk oogt met haar ballonwangen en mopsneus even karikaturaal als haar echtgenoot met zijn grimas, te jolige oogopslag en buitenproportioneel lange linkerarm. Een ‘tuinkabouter’, schamperde de ene horecamedewerker destijds. ‘Er schijten wel erg veel duiven op’, voegde een andere toe.

Neemt niet weg dat de realistische stijl daarna furore maakte, door het hele land. Enkele memorabele navolgers: de saluerende Pim Fortuyn (‘At your service’) die tot 2010 in de voortuin stond van zijn Palazzo di Pietro in Rotterdam (en daarna werd geveild). Het echtpaar Hub en Rie van Doorne, in Deurne, in 2007 onthuld door toenmalig minister-president Jan Peter Balkenende ter nagedachtenis van de man die autofabrikant DAF oprichtte. Prins Bernhard en een zwaaiende koningin Juliana op het gazon van Paleis Soestdijk, geboetseerd door society-beeldhouwer Kees Verkade.

Minder bekend maar even noemenswaardig: de zwevende FC Groningen-keeper Tonny van Leeuwen voor stadion De Euroborg, een dribbelende Johan Cruijff in de Amsterdamse Arena, kaatser Hotze Schuil op het Zuiderplein in Harlingen. Kennelijk is het genre populair onder sportliefhebbers.

Vuistregel bij dit soort beelden: honderd procent realisme, nul verbeelding. What you see is what you get. Er zit een geruststellende herkenning in, geen artistieke moeilijkdoenerij. Dit is mijn voetbalheld, dit is de man van de eerste auto ‘met het pientere pookje’, dit is het koningspaar voor wie we gedefileerd hebben. Ondanks hun status zijn het gewone mensen, precies zoals u en ik. Kijk maar! Ze lijken op ons.

Dat daarbij het Hazes-beeld niet van een gecertificeerde makershand is, was eerder een pre dan een bezwaar. Weduwe Rachel Hazes besloot een jaar na de dood van haar man dat zijn beeltenis juist níét door een kunstprofessional zou worden gemaakt. Haar angst: een opgeleid kunstenaar zou weleens iets van zichzelf in het beeld kunnen leggen. ‘Dat zou Dré niet gewild hebben.’ Het ondubbelzinnig realisme werd uiteindelijk gewaarborgd door drie anonieme Chinese kunstenaars die nog nooit van het fenomeen Hazes hadden gehoord.

De Nederlandse heldenverering mag dan de realistische nuchterheid hebben omarmd, dat neemt niet weg dat er ook andere gangbare vormen zijn van herdenking en vereeuwiging. Ze leggen minder nadruk op gelijkenis en herkenning, en meer op stilering en verbeelding, zoals in het geval van Anton de Kom.

Zo staat aan de rand van het Rotterdamse Euromast-park, langs de Maas, de monolithische gestalte van Wilhelmina uit 1968. Een Chinese boetseeramateur had waarschijnlijk alle aandacht gegeven aan haar dubbele onderkin, verzorgde nagels, parelketting en horloge. Zo niet Charlotte van Pallandt. De beeldhouwende barones liet een drie meter hoge steenklont aanrukken om er hier en daar wat vanaf te hakken, totdat ze stuitte op de grove contouren van de vorstin.

Als er al iets van herkenning inzit, dan in de bontmantel met stola en, niet onbelangrijk, de houding van de vroegere koningin over wie Winston Churchill had gezegd dat hij tijdens de oorlogsjaren maar één echte man in de Nederlandse regering had gekend, ‘and that is Queen Wilhelmina’. Robuuste natuursteen als synoniem voor onwrikbare vastberadenheid, dat had Van Pallandt goed gezien. Veel detaillering heb je dan niet nodig. Sterker, dat leidt alleen af.

Eenzaam beeld

Superrealistische herkenbaarheid en symbolistische zeggingskracht, ze lijken elkaar uit te sluiten, als de twee uitersten in de Nederlandse standbeeldenkunst. Zo vertolkt de miniatuurbeeltenis van de zittende Maastrichtse dichter Pierre Kemp, waarin slechts een bril, hand en hoed herkenbaar zijn, haast gekscherend zijn liefde voor korte gedichten en het door hem verafschuwde artistieke leven. Multatuli aan de Amsterdamse Singel barst daarentegen juist uit zijn (bronzen) voegen van wanhoop en verzet tegen het burgermoraal en de wandaden in ‘ons Indië’. De kalkstenen Bonifatius gaat in Dokkum gebukt onder een gedrukt exemplaar van het evangelie.

Mooie tussenvorm: de grof gemetselde Albert Plesman naast het voormalige KLM-kantoor in Den Haag. De oprichter van de ‘blauwe vloot’ ziet er in zijn strak gesneden pak en de handen op de rug even formeel uit als hij in het echt schijnt te zijn geweest. Op een ding na: met zijn blik naar boven volgt hij denkbeeldig elk KLM-vliegtuig dat over hem het luchtruim passeert.

Overigens weet Nederland niet altijd even goed wat het met zijn standbeelden aan moet. Een monument laten maken, oké, maar waar zet je zoiets neer? Pierre Kemp mag, volgens de naar hem genoemde stichting, zo in het Maastrichtse Stadspark staan dat hij ‘eindelijk de mooie studentes kan zien die zich bij mooi weer in het gras neervlijen’, Wilhelmina houdt de wacht bij een lantaarnpaal en Anton de Kom ziet uit over een te weids plein waarop vuilniswagens staan geparkeerd. Veel standbeelden ogen eenzamer dan het leven van de afgebeelde persoon is geweest.

Blijkt dat een goed ‘functionerend’ standbeeld meer is dan alleen het betere hak- en boetseerwerk. Ook noodzakelijk: een paar passende stedenbouwkundige ingrediënten, zoals een compact plein met ruimte voor kranslegging of andere festiviteiten, geen afleidend straatmeubilair én een gestage doorstroom van wandelend publiek. Wandelen doen Nederlanders genoeg: pleinen zijn er in ons volgebouwde polderland te weinig. De meeste pleinen in Nederland zijn goed genoeg om een frietkot op te zetten, terrasstoelen of een schaftkeet van de gemeentelijke reinigingsdienst.

Komt bij dat Nederlanders sowieso niet sterk zijn in heldenverering, dankzij onze volksaard die eerder gebaseerd is op een polderen dan op het vereren van excellente uitzonderingen. Helden zijn verdacht: ze zijn niet democratisch genoeg. Te elitair, niet volks. Waarom zou je ze op een voetstuk plaatsen, ver verheven boven ieder ander?

Een uitzondering daargelaten. Want als er een beeld is dat wel de volle aandacht krijgt, dan de zingende André Hazes op zijn barkruk. Met name door de plek waar het staat: aan de drukke Albert Cuypstraat, tussen de marktkraampjes. Mensen laten zich er graag voor fotograferen, de bloemen worden dagelijks ververst, de blikjes bier iets minder vaak. Blijken weduwe Rachel en haar drie Chinese modelleurs toch gelijk te hebben gekregen: je kunt het beeld een gebrek aan verbeelding verwijten, het leeft wel. Elk standbeeld heeft bewonderaars nodig.