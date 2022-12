Nederlandse staat maakt excuses voor de slavernij: ‘Er stond geen maat op het onrecht’

Premier Mark Rutte maandag tijdens zijn toespraak. Beeld Foto ANP

Minister-president Rutte sprak die woorden maandag uit in het Nationaal Archief in Den Haag voor een gehoor van afgevaardigden uit Suriname, de Caribische eilanden binnen het Koninkrijk en vertegenwoordigers van de gemeenschappen der nazaten in Nederland. Hij erkende officieel dat de slavernij een misdaad tegen de menselijkheid was. ‘Er stond geen maat op het onrecht en de pure angst (...) Wij, levend in het hier en nu, kunnen slavernij alleen in de allerduidelijkste bewoordingen erkennen en veroordelen als misdaad tegen de menselijkheid. Als een misdadig systeem, dat wereldwijd onnoemelijk veel mensen onnoemelijk veel en groot leed heeft gebracht, en dat doorwerkt in de levens van mensen hier en nu.’

Lees hier de hele toespraak van Rutte.

De premier hield zijn toespraak onder hoge druk, omdat een deel van de gemeenschappen der nazaten vindt dat er te weinig is overlegd over de strekking van Ruttes woorden en dat het moment te willekeurig is gekozen. Rutte stond uitgebreid stil bij die verontwaardiging: ‘Hoe omvat je met woorden zoveel onrecht, zoveel pijn, zoveel gruwelijkheden? Elke poging daartoe zal altijd onvolkomen zijn en nieuwe vragen en discussies oproepen. Met alle emoties die daarbij horen. Met alle beladenheid. We weten dat er niet één goed moment is voor iedereen, niet de juiste woorden voor iedereen, niet één juiste plaats voor iedereen. En ik erken dat de aanloop naar deze dag beter had gekund. Maar laat dat geen reden zijn dan maar niets te doen. We moeten met elkaar stappen vooruit zetten.’

Onder de aanwezigen in Den Haag viel Ruttes toespraak in goede aarde. Velen spraken van een historisch moment. ‘Ik ben heel blij dat deze woorden zijn uitgesproken. Het is erkenning, waarmee we verder kunnen', reageerde bijvoorbeeld Joyce Sylvester, voorzitter van de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme.

De Nederlandse rol

Onder verantwoordelijkheid van de Nederlandse overheid werden tussen 1600 en 1863 zeker 550 duizend tot slaaf gemaakten vanuit Afrika verscheept naar Zuid-Amerika. Het Caribisch gebied was de voornaamste bestemming. Daarmee was Nederland verantwoordelijk voor 5 tot 7 procent van de trans-Atlantische slavenhandel. Velen overleefden de zeereis niet. Wie dat wel deed, werd verplicht onder barre omstandigheden te werken op de plantages.

In 1848 besloot Nederland dat de slavernij binnen het koninkrijk zou worden afgeschaft, maar het duurde tot 1 juli 1863 voordat de afschaffingswet van kracht werd. Naar schatting 45 duizend tot slaaf gemaakten verkregen op die dag hun vrijheid. In de praktijk duurde dat echter voor velen nog tien jaar, omdat in de wet stond dat de werkers op de plantages in Suriname nog tien jaar onder toezicht van de staat bleven staan: ze kregen weliswaar betaald, maar bleven gedwongen om daar te blijven werken.

‘Te weinig erkenning van Nederlandse regeringen’

Met zijn toespraak reageerde Rutte officieel op het Adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden, dat vorig jaar adviseerde om excuses te maken, en te erkennen dat de slavernij een misdaad tegen de menselijkheid was. Het kabinet neemt die aanbevelingen over, maakte Rutte duidelijk, nadat hij uitgebreid was ingegaan op de mensonterende toestanden op de schepen en de plantages. ‘Te weinig hebben Nederlandse regeringen daarna erkend en gezien dat het verleden een negatieve doorwerking had en heeft. Daarvoor bied ik namens de Nederlandse regering excuses aan. Excuses postuum aan alle tot slaaf gemaakten die wereldwijd onder dat handelen hebben geleden, aan hun dochters en zonen en al hun nazaten tot in het hier en nu.’

De premier heeft niet de verwachting dat daarmee het laatste woord gezegd is. ‘We doen dit niet om schoon schip te maken. Niet om dit achter ons te laten. Maar om samen de weg vooruit te vinden. We delen niet alleen het verleden, maar ook de toekomst. Dus zetten we vandaag een komma, geen punt.’

Ook op een ander kritiekpunt vooraf ging Rutte in: dat niet hij, maar de koning deze toespraak gaf. Over zes maanden zal koning Willem-Alexander wel aanwezig zijn bij de herdenking en viering van het einde van de slavernij op 1 julli 2023, kondigde Rutte aan. ‘Hij voelt zich persoonlijk zeer betrokken bij het onderwerp', aldus de premier.