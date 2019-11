Nederlandse snelheidsbeperking komt in Duitsland hard aan

Beeld EPA / Philipp Guelland

Het is de eerste keer dat de Duitse Bild-Zeitung Mark Rutte citeerde in een krantenkop. En wat voor een: ‘Besch… Massnahme, sagt selbst der Ministerpräsident!’ De puntjes moeten de onbetamelijkheid van het woord beschissen verzachten. ‘Een schijtmaatregel’, het is een nogal vrije vertaling van de woorden van Rutte over de door zijn regering voorgenomen maximumsnelheid van 100 kilometer per uur: ‘Ik baal er ongelofelijk van, het is verschrikkelijk.’

Het Duitse wetsvoorstel voor een maximumsnelheid van 130 kilometer per uur kwam van de Duitse Groenen en de motivatie was behalve het klimaat ook het vergroten van de verkeersveiligheid. De partij wist zich daarbij gesterkt door het rapport waarin een door de regering aangestelde onafhankelijke adviescommissie hetzelfde adviseerde. Duitsland is het enige EU-land waar je op veel snelwegen zo hard mag racen als je auto kan.

Er volgden maanden van stemmingmakerij, maanden waarin de vrijheden van de automobilist met een niet zelden melodramatische hartstocht werden bevochten. In de politiek, waar Verkeersminister Andreas Scheuer (CSU) zei dat een maximumsnelheid ‘indruist tegen elk mensenverstand,’ maar ook in de media. ‘De snelweg is de laatste plaats gebleken waar wij (Duitsers red.) meer vrijheid genieten dan anderen in de wereld’, schreef Ulf Poschardt, hoofdredacteur van Die Welt.

Strengste maximumsnelheid van heel Europa

De auto als laatste toevluchtsoord van de Duitser, meer specifiek de Duitse man. Daaraan durfden de meeste politieke partijen niet te tornen, bleek toen er in oktober over het wetsvoorstel werd gestemd: 164 stemmen voor de maximumsnelheid, 7 onthoudingen, en 631 leden van de Bondsdag die tegenstemden. Oftewel: de gehele fracties van de CDU/CSU, SPD, FDP en AfD.

En dat, zo constateerden de voorstanders verbijsterd, in het jaar van de grote klimaatdemonstraties.

Maar nu dat kleine buurland laat zien dat het mogelijk is om onder leiding van een autolievende, liberale premier de strengste maximumsnelheid van heel Europa in te voeren, voelen de voorstanders van een snelheidsbegrenzing zich opnieuw gesterkt.

‘Duitsland is het enige industrieland waar je ongelimiteerd over de snelweg kunt razen’, zei de Groenen-politicus Anton Hofreiter donderdag in de Neue Osnabrücker Zeitung.

Hofreiter kreeg verrassend steun van de sociaal-democratische Milieuminister Anja Schulze die zei dat de Duitse strijd over een maximumsnelheid wat haar betreft nog niet is gestreden. En dat de SPD zich er graag voor inzet, maar dat coalitiepartner CDU/CSU helaas niet meewerkt. Maar, waarschuwde ze, als het verkeer niet langs andere wegen aan de klimaatdoelen kan voldoen, dan is er geen ontkomen meer aan.

Volgens een commentaar in de Süddeutsche Zeitung moest Duitsland ‘van Nederland leren’ dat je in het belang van het milieu soms dingen moet doen waar je van baalt.