Nederlandse schaatsvrouwen domineren WK afstanden in Heerenveen: vijf van de zes goud medailles

Irene Schouten na haar overwinning op de 5.000 meter op het WK in Heerenveen. Ze schaatste een nieuw Nederlands en baanrecord. Beeld Klaas Jan van der Weij

Er was een tijd waarin schaatsmedailles vooral werden gewonnen door Nederlandse mannen. Maar vier dagen WK afstanden in Thialf lijkt een ander toekomstbeeld te schetsen: Femke Kok werd als eerste Nederlandse wereldkampioen op de 500 meter, Jutta Leerdam domineerde het volledige seizoen op elke 1.000 meter die ze reed en pakte ook WK-goud. Antoinette Rijpma - De Jong was de beste op de 1.500 meter en Irene Schouten en Marijke Groenewoud wonnen respectievelijk de 5.000 meter en de massastart.

Voor de WK stond het totaal aan Nederlandse gouden medailles sinds 1996 – het jaar van de allereerste WK afstanden – op 99. Zondagavond werd het totaal 106, waarvan er 69 door een man zijn gewonnen, 37 door een vrouw. Het is niet nieuw dat vrouwen de toon zetten. In de jaren ’60, toen er nog geen WK afstanden bestond, zorgden Stien Kaiser, Ans Schut en Carry Geijssen al voor een doorbraak. De eerste drie Nederlandse olympische winterkampioenen zijn vrouw, het vierde goud werd door een man gewonnen: Kees Verkerk.

Bij de Winterspelen zijn vrouwelijke schaatsers de laatste edities ook vaak succesvoller dan de mannen. De verklaring hiervoor is onder anderen te vinden in de welvaart in Nederland en de mate van emancipatie. Op beide gebieden scoort Nederland beter dan veel andere landen. ‘Wij hebben het geluk dat Nederland een rijk land is, waardoor vrouwen gelijke kansen hebben. In andere landen is dat niet altijd zo’, zegt Irene Schouten ook.

Technische sport

Schaatsen is een technische sport, ervaring op jonge leeftijd kan bepalend zijn. Nederland beschikt over een goede infrastructuur, met veel sportverenigingen en accommodaties. Kinderen kunnen relatief eenvoudig sporten.

Maar succes heeft ook te maken met extreme talenten. De lage score bij de mannen is dit jaar ook een gevolg van de deelname van Jordan Stolz, de pas 18-jarige Amerikaan die in Thialf de drie kortste afstanden won. ‘Vorig jaar deed hij ook nog niet écht mee om de prijzen’, zegt Ireen Wüst, tijdens haar carrière goed voor negen WK-titels op individuele afstanden. ‘Ongekend. Maar als hij er niet tussen had gereden, hadden Thomas Krol en Kjeld Nuis wel bovenaan gestaan.’

Een belofte voor de toekomst is de huidige statistiek ook niet direct, volgens Schouten. ‘We mogen er trots op zijn dat we dit als Nederlandse dames nu zo doen. Maar het is echt niet zo standaard dat dit gebeurd. Schaatsen is niet zo makkelijk.’