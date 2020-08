‘Nederlandse rotonde’ leidt tot verwarring bij Britse automobilisten in Cambridge

De eerste Nederlandse rotonde in Cambridge. Beeld Getty Images

Een inwoner van Cambridge die met de auto naar het plaatselijke Addenbrooke-ziekenhuis rijdt, moet onderweg iets ongebruikelijks doen: stoppen voor een fietser. Twee keer zelfs, als het tegenzit. De hindernis betreft de eerste ‘Nederlandse rotonde’ op de Britse eilanden, aangelegd op de plek waar de Fendon Road en Queen Edith’s Way elkaar ontmoeten.

Vanuit de lucht gezien houdt het infrastructurele mirakel, dat omgerekend ruim 2.5 miljoen euro heeft gekost, het midden tussen Saturnus en een NOS-testbeeld. De buitenste ring bestaat uit zebrapaden voor voetgangers. Daarnaast ligt een rode ring die het exclusieve domein is van fietsers. Wanneer de automobilist de twee ringen langzaam rijdend tot stilstaand is gepasseerd, moet hij in een vakje op zijn beurt wachten. Bij het verlaten van de rotonde moet hij weer wachten, op passerende fietsers en voetgangers.

Met deze Nederlandse import wil het bestuur van de universiteitsstad het fietsen bevorderen. Het sluit mooi aan bij het streven van de Britse regering om mini-Hollands aan te leggen, fietsvriendelijke gebieden. Het is niet de eerste keer dat de Britten kennis maken met een stukje ruimtelijke ordening uit Nederland. Jaren geleden veranderde de Exhibition Road in het Londense Kensington in een ‘gedeelde ruimte’, gebaseerd op de visionaire ideeën van wijlen verkeerskundige Hans Monderman.

Uit de hand gelopen

Gezien het grote aantal fietsers was Cambridge een logische locatie voor de rotonde. Kritiek bleef niet uit. ‘Een dodelijke zone voor fietsers’, kopte The Daily Mail, spreekbuis van de Jeremy Clarksons - de ex-presentator van het autoprogramma Top Gear - van deze wereld. De krant, die zich normaal gesproken geen zorgen maakt over de welzijn van fietsers, citeerde automobilisten die zich geen raad wisten met het idee dat voor fietsers moet worden gestopt. In de ogen van Britse automobilisten is de aanwezigheid van fietsers op de openbare weg een uit de hand gelopen gedoogbeleid.

The Daily Telegraph wijdde zelfs een hoofdredactioneel aan de rotonde, ‘een feest van kleuren, als een dartbord van Basquiat’. Het conservatieve dagblad bracht haar lezers in herinnering dat ‘Dutch’ van oudsher vaak een negatieve betekenis heeft in de Engelse taal, of het nu gaat om Dutch Auction, Dutch Courage of Dutch Elm Disease. Omdat het hogere doel van het Cambridge-experiment het vertragen van het autoverkeer is, bestaat de kans dat Dutch Roundabout een soortgelijk imagoprobleem gaat krijgen op het autominnende eiland.