Nederlandse reisbureaus: 15 duizend kaarten verkocht voor Olympische Spelen zonder niet-Japans publiek

Beeld AP

Het hing al even in de lucht, maar zaterdag maakte gastland Japan officieel bekend deze zomer geen internationaal publiek toe te laten tot de Olympische Spelen in Tokio. Gevreesd wordt dat anders het aantal coronabesmettingen verder zal oplopen.

Niet-Japanners die een kaartje hebben gekocht, krijgen van de organisatie het aankoopbedrag terug. De Nederlandse reisbureaus ATPI en Zoover hebben in totaal ongeveer 15 duizend toegangsbewijzen verkocht voor de Olympische Spelen van Tokio.

‘Hoe vervelend het ook is, er is nu wel duidelijkheid’, zegt Hans Pluimers, directeur van de sportevenementen-tak van Zoover. Het reisbureau verkocht bijna 7 duizend tickets voor de Spelen aan Nederlandse sportliefhebbers.

De andere 8 duizend aan Nederlanders verkochte kaarten kwamen van ATPI, dat de reizen en entreekaarten voor topsporters en hun begeleiders verzorgt. Het reisbureau bedient ook de commerciële partners van TeamNL, zoals de olympische ploeg zichzelf noemt.

Gemaakte kosten voor reizen en hotelboekingen worden niet vergoed, zo heeft Toshiro Muto, de baas van de Japanse organisatie, laten weten. Voor de reisbureaus is dat vervelend: Zoover verkocht een kleine vierhonderd reispakketten, ATPI zo’n honderdvijftig. ‘Hier zit jaren aan voorbereiding aan vast’, zegt Pluimers. ‘Voor alles en iedereen is dit heel vervelend. Dat er een forse schadepost is, moge duidelijk zijn.’

Zoover wil toch proberen zijn klanten de overige kosten terug te betalen. ‘We gaan daarover in gesprek met KLM en de hotels in Tokio. We hebben het gevoel dat we daar uit gaan komen’, aldus Pluimers, die wel waarschuwt dat de afwikkeling maanden kan duren.

Ook ATPI wil zijn klanten het liefst vrijhouden. De komende week gaat het in gesprek met betrokken partijen. ‘Voor de organisatie in Japan is dit verschrikkelijk. Ze werken acht jaar naar de Spelen toe en dan zitten ze straks met deels lege stadions’, aldus commercieel directeur Michiel Aulbers. ‘Dat echte olympische sfeertje zal straks heel anders zijn.’

‘Een groot offer’

Voorzitter Thomas Bach van het Internationaal Olympisch Comité betreurt het ontbreken van buitenlandse sportliefhebbers bij de Spelen. ‘We weten dat dit voor iedereen een groot offer is. Maar we hebben vanaf het begin van deze pandemie ook gezegd dat dit offers gaat vragen en dat veiligheid voorop staat.’

De Japanse organisatie moet in totaal zo’n 600 duizend verkochte toegangsbewijzen voor de Olympische Spelen terugbetalen. Het grootste deel van de 4,5 miljoen verkochte kaarten is naar Japanners gegaan. Die mogen komende zomer vooralsnog wel de tribunes op.

Iedereen die een accreditatie voor de Spelen heeft aangevraagd, zoals behalve de sporters en hun trainers ook officials en journalisten, is welkom. Wel overweegt de organisatie om het aantal medewerkers tijdens de Spelen in te krimpen.