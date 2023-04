Nederlandse reële lonen flink gedaald, Belgische singles betalen meeste belasting

De koopkracht daalt als gevolg van de huidige recessie. Beeld Elisa Maenhout

Dat blijkt uit een nieuw rapport van de Oeso (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) over belastingdruk en loonontwikkeling. In alle Oeso-landen – vooral de rijkere landen in Europa en Noord-Amerika – is het gemiddelde loon gestegen, maar in de praktijk heeft de gemiddelde werknemer hier niet veel aan. Voor inwoners van 35 van de 38 landen is het reële loon in een jaar tijd juist afgenomen. Vrijwel nergens kunnen de lonen de zeer hoge inflatie bijbenen.

De daling van het reële loon betekent niet dat de gemiddelde Nederlander daadwerkelijk 8,3 procent minder te besteden heeft. Het Centraal Planbureau (CPB) berekende eerder dat de koopkracht in Nederland in 2022 met 2,7 procent is gedaald.

De koopkrachtdaling is de mediaan van alle huishoudens, niet alleen van werkenden; de helft van de huishoudens is er meer dan 2,7 procent op achteruitgegaan. Een andere reden voor het verschil tussen koopkracht en reëel loon is de overheidssteun in de vorm van bijvoorbeeld energietoeslagen die is meegerekend in de koopkrachtberekeningen van het CPB. Daardoor wordt de gemiddelde koopkrachtdaling gedempt.

Stijgende belastingdruk

In de meeste Oeso-landen was door de hoge inflatie het reële loon in 2022 lager dan in 2021. Maar vrijwel nergens was het effect zo groot als in Nederland. Alleen in Estland en Turkije daalde het reële loon sneller. Inwoners van Griekenland, Litouwen, Mexico, Letland, Tsjechië, Mexico en Spanje zagen het loon ook met ruim 5 procent dalen.

De Oeso rapporteert dat de belastingdruk iets is gestegen, maar vrijwel overal nog steeds lager is dan in 2019. In 2020 en 2021 waren de netto-inkomsten in veel landen hoger dan voorheen door diverse coronamaatregelen. Vorig jaar is de coronasteun veelal sterk verminderd of beëindigd.

Singles zijn er slecht aan toe in België; daar is de belastingdruk voor alleenstaanden zonder kinderen verreweg het hoogst. Van elke euro die de werkgever betaalt, komt 53 procent bij de staat terecht in de vorm van belastingen en sociale premies. Ook in Duitsland, Frankrijk en Italië zit er ruim 40 procent verschil tussen de uitgaven van de werkgever en de netto-inkomsten van de werknemer.

In Nederland is dit voor vrijgezellen zonder kinderen 35,5 procent. Dit is net boven het gemiddelde van 34,6 procent in Oeso-landen. Ook voor tweeverdieners met kinderen is in België de belastingdruk hoog, met 45,5 procent. In Nederland is dit met 26 procent lager dan het Oeso-gemiddelde van 29,6 procent.