Nederlandse rapper Murda door Turkse rechter veroordeeld tot vier jaar cel voor ‘drugsverheerlijking’

Önder Doğan, artiestennamen Murda, Turk en Önder, verheerlijkt drugsgebruik in zijn teksten, aldus de Turkse rechter de Nederlander heeft veroordeeld tot ruim vier jaar cel. Beeld Jesse / Shots fired

Naar verwachting heeft de straf grote gevolgen voor de carrière van Önder Doğan, zoals Murda eigenlijk heet. Hij scoorde meerdere hits in Turkije en gaf daar veel concerten. Ook was hij jurylid voor O Ses Türkiye Rap, een talentenjacht voor rappers op de Turkse televisie. Dat lijkt nu allemaal tot de verleden tijd te behoren.

Doğan maakte het nieuws vanmiddag bekend op zijn Instagrampagina, nadat zijn advocaat hem had ingelicht. ‘De rechter vindt dat mijn dochter het vanwege deze liedjes verdient om 4 jaar en 2 maanden zonder haar vader op te groeien. Ik zal dit nooit begrijpen of mee eens zijn’, schrijft hij. De rapper gaat in hoger beroep tegen de straf.

Doğan heeft eerder gezegd het nooit zijn bedoeling is geweest om mensen aan te zetten tot drugsgebruik. Volgens hem gaat hem om nummers die hij lang geleden heeft gemaakt. ‘Deze nummers zijn ook geliefd bij mensen die de Turkse taal niet spreken. Deze mensen begonnen na het luisteren van mijn muziek Turkse woorden te zingen en rappen’, schrijft hij. ‘Dat zoiets moois uiteindelijk zo’n lelijk resultaat heeft, is verdrietig.’

Superster in Turkije

Doğan werd in 1984 geboren in Amsterdam-Noord en heeft Turkse wortels. Op zijn tiende verhuisde hij met zijn familie naar Madrid en vier jaar later naar Istanbul. Hij werd in Nederland populair met nummers als Dom Pérignon, IJs en Shutdown, maar brak niet door bij het grote publiek.

In 2019 ging Doğan een samenwerking aan met de Turkse rapper Ezhel. Hun nummer Aya (Naar de maan) werd in de eerste twee weken 50 miljoen keer beluisterd, waarna Murda de Turkse hitlijsten bestormde. In oktober 2021 werd Doğan plots gearresteerd op de luchthaven van Istanbul. Na een nacht in de cel kwam hij in afwachting van zijn zaak weer op vrije voeten en reisde hij terug naar Nederland. Sindsdien is hij niet teruggekeerd naar Turkije, vanwege het risico weer opgepakt te worden. Hij was ook niet aanwezig bij de rechtszaak. Op dit moment werkt hij volgens zijn management in Nederland aan een nieuw album.

Rapmuziek heeft de afgelopen jaren enorm aan populariteit gewonnen in Turkije, tot onvrede van de autoriteiten in Ankara. Artiesten en met name rappers worden steeds vaker aangepakt door de Turkse justitie. De rapper Burry Soprano werd vorig jaar maart veroordeeld tot vier jaar en twee maanden cel, ook vanwege propaganda van drugsgebruik. Rapper Ezhel werd in 2018 om dezelfde reden al gearresteerd, maar hij werd vrijgesproken en verhuisde naar Duitsland.