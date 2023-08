Nederlandse pogingen stabiliteit te brengen in Afghanistan, Mali en Zuid-Soedan haalden weinig uit

Mark Rutte (rechts) tijdens een bezoek aan Kamp Castor in Mali eind november 2017. Beeld AFP

Dat staat in Inconvenient Realities, een rapport van de onafhankelijke directie Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie (IOB) van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarin onderzocht IOB het resultaat van Nederlandse ontwikkelingssamenwerking en diplomatieke en militaire bijdragen aan stabiliteit, veiligheid en rechtsorde in Afghanistan, Mali en Zuid-Soedan tussen 2015 en 2022.

Soms werd met de Nederlandse inspanningen op lokaal niveau wel positieve resultaten bereikt, bijvoorbeeld op het gebied van sociale cohesie in de gemeenschap, bestaanszekerheid en het vergroten van zelfredzaamheid. Maar ‘zulke verbeteringen droegen niet bij aan het doorbreken van de cycli van geweld op interetnisch gemeenschappelijk, regionaal of nationaal niveau’.

Ook pogingen capaciteit op te bouwen bij ‘overheidsinstituties en veiligheidsactoren’ waren vaak niet succesvol. ‘Autocratisch leiderschap en voortdurende machtsstrijd binnen de elite (van de betrokken landen, red.) creëerden een context waarin weinig of geen politieke wil bestond om hervormingen te omarmen’, schrijft IOB. Die hervormingen hadden moeten leiden tot betere verantwoording, robuustere formele instituties en democratische procedures.

Kloof

IOB schetst een proces van activiteiten die werden gedreven door puur Haagse prioriteiten, ‘niet door inzichten op het gebied van de context en lokale behoeften’. De kloof tussen de ambitieuze doeleinden en de grillige realiteit ‘werd vaak niet aan de orde gesteld’, deels door de ‘politieke en institutionele barrières’ binnen Buitenlandse Zaken. Hierdoor werd de uitwisseling van informatie tussen lokaal niveau en politieke niveau in Den Haag belemmerd, stelt IOB.

Een ander steeds terugkerend fenomeen bij Buitenlandse Zaken is wat IOB ‘risicomijding bij het ministerie’ noemt. ‘Hoewel nieuwe beleidsdocumenten het belang benadrukken van openheid over risico’s, werd een open uitwisseling van informatie over de context en de voortgang van programma’s belemmerd door angst voor negatieve media-aandacht of kritische Kamervragen.’

Zo zei een ambtenaar tegen IOB over de voortgangsrapporten van Afghanistan: ‘Wat kun je zeggen over oorlog? Er heerst angst dat als je het te moeilijk maakt, het parlement zal zeggen: we willen dit niet meer doen.’ Een andere ambtenaar zag een concept-voortgangsrapportage waarin stond dat de veiligheidssituatie in dat land verbeterde. Toen hij dat bestreed met statistieken over een toenemend aantal burgerslachtoffers, werd de tekst aangepast naar een ‘gemengd’ veiligheidsbeeld.

Ook zeiden verschillende ambtenaren van Buitenlandse Zaken tegen IOB dat de mogelijkheid van een machtsovername door de Taliban was besproken. ‘Wishful thinking’ won het echter in beleid en de externe communicatie, kritische stemmen werden gemarginaliseerd.

Te mooie voorstelling van zaken

Dat deze vaststelling blijft terugkeren in de evaluaties van Nederlandse inspanningen in crisisgebieden of fragiele landen is opvallend. Het roept opnieuw de vraag op of ambtenaren tegenwoordig niet meer bezig zijn met het afdekken van politieke risico’s van de minister in plaats van de uitoefening van hun werk.

Het roept ook vragen op over de mate waarin de Tweede Kamer over deze inspanningen in fragiele gebieden debatteert. Is het praten in wenselijkheden conform de wensen van de Kamer, of is de Kamer onvoldoende in staat door die structureel te mooie voorstelling van zaken heen te prikken?

IOB komt met een aantal suggesties ter verbetering, zoals het koesteren van ‘realistische verwachtingen over de rol die de internationale gemeenschap en Nederland kunnen spelen’. De uitvoering van het beleid is volgens IOB gebaat bij meer openheid bij ambtenaren. Ook moet er meer politieke leiding komen over de dilemma’s die spelen bij betrokkenheid in fragiele landen en conflictgebieden, bij investeringen in de ‘capaciteit en expertise’ van het personeel en het ‘delegeren van meer beslissingsbevoegdheid, budget en capaciteit naar de ambassades’.

Die laatste aanbeveling is cruciaal, want programma’s moeten volgens IOB zo nauw mogelijk aansluiten op de lokale realiteit en plaatselijke behoeften. Bijdragen aan lokale processen die stabiliteit en ontwikkeling bevorderen ‘vraagt om het oprecht betrekken van lokale actoren en om lokaal eigenaarschap’.