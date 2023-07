Nederlandse overheid vernietigde ten onrechte duizenden adoptiedossiers

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie in Den Haag. Beeld ANP

In de vernietigde dossiers staan volgens de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed vooral gegevens van (potentiële) adoptieouders, maar soms ook inreisgegevens van kinderen. ‘Die informatie kan zeker interessant zijn voor mensen die schriftelijke neerslag zoeken van waar ze vandaan komen’, zegt hoofdinspecteur overheidsinformatie Olaf Andersen. ‘Als je niks over jezelf weet, is elk stukje bewijs belangrijk.’

Meerdere geadopteerden hebben in de loop der jaren ontdekt dat hun dossiers niet meer bestonden. Zo kreeg de in Zuid-Korea geboren Stephanie Dong-Hee Kim tijdens het onderzoek naar haar adoptie te horen dat haar dossier, en dat van veel anderen, was vernietigd door het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het ministerie houdt toezicht op een ‘zorgvuldig’ verloop van adopties en biedt geadopteerden de mogelijkheid om hun dossiers in te zien.

Fout op fout

De inspectie stelde in maart een onderzoek in, op verzoek van geadopteerden, onder wie Dong-Hee Kim. Daaruit blijkt nu dat Justitie en Veiligheid adoptiedossiers ‘gebrekkig’ heeft geregistreerd en ‘onzorgvuldig’ omsprong met het beheer ervan. Zo hanteerde de overheid decennialang een eigen bewaartermijn van vijf jaar voor adoptiedossiers die niet in de Archiefwet staat.

‘Ik vind het triest en bizar dat duizenden dossiers zijn weggegooid’, zegt jurist Dewi Deijle. Zij is zelf geadopteerd uit Indonesië en heeft namens meer dan honderd geadopteerden tevergeefs geprobeerd de staat aansprakelijk te stellen voor geleden schade. ‘De conclusies van de inspectie verbazen me niet, want op het gebied van adoptie stapelt de Nederlandse overheid fout op fout en is er sprake van nalatigheid. Ik ken veel zaken waarin ten onrechte is aangenomen dat informatie uit het land van herkomst klopte. Mijn adoptiepapieren, bijvoorbeeld, bleken vervalst.’

Dossiers van het ministerie van Justitie en Veiligheid kunnen volgens Deijle cruciaal zijn als iemand zoekt naar zijn roots. ‘En dat is niet alles. In allerlei adoptiegezinnen is zoveel misgegaan, dat geadopteerden zich afvragen: hoe is het in godsnaam mogelijk dat ik ben geadopteerd door dit stel? Waren deze mensen eigenlijk wel capabel? Als je dossier is vernietigd, kom je daar waarschijnlijk nooit achter.’

Ten onrechte verwijderd

Juist bij zulke persoonlijke informatie ‘moet de overheid vanuit meerdere perspectieven bekijken of iets echt kan worden vernietigd’, zegt hoofdinspecteur Andersen. ‘Als je daarbij het maatschappelijke belang niet laat meewegen, blijft alleen het belang van de organisatie over. Dat is hier verkeerd gegaan.’

Tot twee keer toe zijn dossiers uit de periode 1967-1979 ten onrechte verwijderd: in 1983 en in 1999. Precieze cijfers heeft de inspectie niet. ‘Er wordt gerekend per strekkende meter’, zegt Andersen. ‘Door het aantal dossiers dat wél bewaard is gebleven, is duidelijk geworden dat het om enkele duizenden dossiers gaat.’

Permanent bewaren

Het is niet de eerste keer dat de inspectie vaststelt dat de overheid de dossiers van een grote groep burgers te vroeg heeft vernietigd. Zo bleek in 2020 dat negenduizend dossiers van mensen die toeslag kregen, waren weggegooid, terwijl dit pas vijf jaar later had gemogen. Andersen: ‘Ook toen bleek al dat de Archiefwet niet zomaar een administratief instrument is, maar dat het gevolgen heeft voor burgers als de overheid zijn zaken niet op orde heeft.’

Om herhaling te voorkomen, roept de inspectie overheidsorganisaties op om hun adoptiedossiers zo snel mogelijk over te dragen aan het Nationaal Archief. ‘Dan weet je in elk geval zeker dat die dossiers in een omgeving komen die erop gericht is om permanent te bewaren’, zegt Andersen. Digitaliseren van deze duizenden dossiers is volgens de inspectie (nog) niet aan de orde, vooral vanwege de hoge kosten die daarmee gepaard gaan.