Nederlandse ouders hebben steeds later een leeg nest. Hoe kan dat?

Een kamer in de grote stad of toch thuis blijven wonen en geld sparen? Voor veel studenten is dat door de hoge huurprijzen en schaarste aan woonruimte nauwelijks een vraag meer. Thuisblijven is voor hen de meest realistische optie.

Ook twintigers die al aan hun eerste baan beginnen, hebben moeite om betaalbare woningen te vinden, zeker nu de huizenprijzen de pan uit blijven rijzen. Hoeveel studenten wonen er eigenlijk thuis en op welke leeftijd verlaten twintigers het ouderlijk huis?

De eerste jaren na de eeuwwisseling was de situatie in Nederland redelijk stabiel. Zo’n 31 procent van de twintigers woonde nog thuis, de rest was vertrokken. Maar sinds 2010 stijgt het percentage twintigers dat thuis woont gestaag. Inmiddels woont zo’n 38 procent van de twintigers nog thuis.

Met elk levensjaar vertrekken meer kinderen uit de ouderlijke woning. De meerderheid van de 20-jarigen woont nog thuis. Dat percentage is tussen 2010 en 2020 verder opgelopen. Pas vanaf 23 jaar woont een meerderheid niet langer in de ouderlijke woning. Van de 29-jarigen heeft nog altijd 11 procent geen eigen woning. Een fors gedeelte, ook als je de absolute aantallen bekijkt: het gaat om 25.392 personen van 29 jaar oud.

Studenten gaan van oudsher iets eerder het huis uit, soms omdat de reisafstand naar mbo, hbo of universiteit te ver is, maar uiteraard ook vanwege de gezelligheid. Door de coronacrisis kwam van die gezelligheid in de kroeg en zelfs de collegezaal weinig terecht, mogelijk een van de oorzaken dat er in 2020 weer meer studenten thuis bleven wonen.

Vooral na de invoering van het leenstelsel in 2015 raakte het zelfstandig wonen in het slop. Waar in 2014 nog 42 procent van de studenten thuis woonde, bedroeg afgelopen jaar het aandeel thuisstudenten al 48 procent. Bij de zoektocht naar woonruimte zal dus slechts een deel van de medestudenten ook op die schaarse en dure huisvesting azen.

Ook op oudere leeftijd zijn er nog kinderen die niet hun ouderlijk huis verlaten. Dik 31 duizend kinderen tussen de 35 en 39 jaar woont nog altijd thuis, omgerekend 3 procent van het totaal.

Het langer thuiswonen gaat gelijk op met de trend dat twintigers minder vaak met iemand anders gaan samenwonen, getrouwd of niet. Waar rond de eeuwwisseling nog zo’n 44 procent van de twintigers samenwoonde, is dat percentage inmiddels gezakt naar zo’n 31 procent.

In vergelijking met andere Europese landen verlaten Nederlandse twintigers overigens nog altijd relatief vroeg het ouderlijk nest. Italianen en Kroaten blijven bijvoorbeeld massaal thuis wonen. Van de twintigers heeft meer dan 80 procent nog geen eigen woning. Ook Slowaken, Grieken en Spanjaarden zijn honkvast.

In bijna alle andere Europese landen blijven jongeren langer thuis dan in Nederland. Alleen in de Scandinavische landen is het gebruikelijk dat iemand al op jonge leeftijd zelfstandig woont. De Denen zijn het meest vrijgevochten: maar 12 procent van de twintigers woont in de ouderlijke woning.