Nederlandse onderzoeker traceerde Epsteins vertrouweling al eerder

Henk van Ess

Kort nadat bekend was geworden dat de voortvluchtige Ghislaine Maxwell gearresteerd was, noteerde Van Ess dit op Twitter:

‘Ik kan nu wel onthullen dat we Ghislane Maxwell op 23 november 2019 om 17.39.43 uur traceerden in Doylestown, Pennsylvania.’

I can now reveal that we tracked down Ghislane Maxwell on 23-Nov-19 at 17:39:43pm to be in Doylestown, Pennsylvania (49 days ago) - but we lost track a day later. #epstein - 463 miles away from were she was arrested pic.twitter.com/BeGUR9K0Em — ʜᴇɴᴋ ᴠᴀɴ ᴇss (@henkvaness) 2 juli 2020

Maxwell wordt ervan verdacht minderjarige meisjes geronseld te hebben voor Jeffrey Epstein.

Waarom zat u achter haar aan?

‘Ik was uitgenodigd om te werken voor ITV News, een Britse nieuwsorganisatie. Daar ontstond het idee haar op te sporen. Zelf leek me dat niet heel interessant, want zo iemand gaat niet tegen een journalist vertellen dat ze schuldig is, maar sommige journalisten roken de scoop van de eeuw.’

Dus u bent haar gaan zoeken?

‘Ja. Ik ben eerst gaan uitzoeken wat haar passie was. Ze bleek de oprichter van The TerraMar Project, een stichting ter bescherming van de oceanen. Daar had ze een mailadres, dat ik in de gaten kon houden. Ik volgde ook een ander mailadres van haar. Zo kon ik zien waar ze zich bevond.’

Is dat legaal?

‘Ik ben geen hacker, ik doe me niet voor als iemand anders. Dat vind ik niet kunnen. Ik gebruik legale methodes, dingen die iedereen kan doen, al moet je er wel een beetje een nerd voor zijn. Ik kijk wat ik kan doen vanuit mijn studeerkamertje.’

Hoe gaat dat dan?

‘De programma’s die ik gebruik, bekijken wat iemand met zijn e-mail doet. Ze geven een seintje als een mail gelezen is. Je kunt niet zien wat mensen lezen, maar wel wanneer en waar ze dat doen en of ze dat op hun iPhone of op een laptop doen. Het probleem is dat die meldingen vaak grof zijn. Als je in Amersfoort op je telefoon zit, krijg je misschien te zien dat dit via Vodafone Utrecht gaat. Terwijl je dus niet in Utrecht bent.

‘Alleen in kleine Amerikaanse plaatsen gelden andere wetten. Internet van grote providers krijgen vaak een lokale aanduiding mee, die in verband te brengen is met zendmasten. Daardoor kon ik de radius berekenen: hoever is Maxwell van de zendmast vandaan? Dat is vijf gevallen gelukt.’

En toen?

‘De eerste keer was in Doylestown. Daar heeft ITV toen ook meteen een paar mensen naartoe gestuurd. Ze hebben haar net gemist. Jammer natuurlijk, want anders hadden ze zo’n nietszeggend interview met haar kunnen doen. Maar ja, ze zeiden tegen mij dat dat mooie tv zou opleveren. Dat shot als ze wegloopt.’

Weet u zeker dat ze daar was?

‘Niet helemaal. Maar de kans is wel groot. De mensen van ITV hebben nog wat extra aanwijzingen gevonden.’

Hoeveel andere mensen schaduwt u op deze manier?

‘Dit was een bijzonder verzoek. Ik ben nu weer met andere dingen bezig, die niets met verdwenen personen te maken hebben maar wel met financiële malversaties. Er zijn zoveel misstanden te onderzoeken.’