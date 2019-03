Nederlandse nazi-collaborateurs behouden hun ‘Hitler-pensioen’ van honderden euro’s per maand

SS Nederland poster.

Dat ze vrijwillig in dienst traden van de Waffen-SS of andere eenheden van het Duitse leger is geen grond ze hun uitkering af te nemen, zo hebben de Duitse instanties na onderzoek laten weten. Het onderzoek naar een vijfde Nederlander die de zogeheten ‘Kriegsopferrente’ ontvangt loopt nog.

De Duitse instanties openden het onderzoek na publicaties in België en Nederland dat tientallen oud-militairen of hun weduwen, weduwnaars of wezen een uitkering krijgen uit een fonds voor slachtoffers van oorlogshandelingen. Dat fonds werd in 1950 opgezet om onder meer burgers te ondersteunen die gewond raakten bij geallieerde bombardementen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Vergoedingen werden ook toegekend aan soldaten van de Wehrmacht die gewond raakten.

In Nederland ontvingen vorig jaar 34 mensen een uitkering uit het fonds, wezen naspeuringen van het tv-programma EenVandaag en de NOS vorige maand uit. Het gaat vooral om nabestaanden van collaborateurs of Duitse staatsburgers die zich na de oorlog in Nederland hebben gevestigd. In zes gevallen zou het gaan om inmiddels hoogbejaarde Nederlanders die destijds in dienst traden bij de Waffen-SS.

Hoeveel deze zes ontvangen is onduidelijk. Een Belgische onderzoeker zegt dat de hoogte van de toelage uiteenloopt van 425 euro tot 1.275 euro per maand. De Oostenrijkse krant Die Presse meldt dat de Duitse staat deze maand ruim 787 duizend euro uitkeert aan 2.033 oorlogsslachtoffers in het buitenland. Dat zou neerkomen op gemiddeld bijna 390 euro.

Verscherpte regels

Volgens de Duitse overheid kan de uitkering alleen worden stopgezet als wordt aangetoond dat de aanvrager zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Dat zou bij vier Nederlandse collaborateurs niet het geval zijn. Van een vijfde wordt dat nog onderzocht. Van een zesde oud-SS’er blijkt de uitkering al eerder te zijn stopgezet, omdat zijn verblijfplaats niet meer bekend was.

De verscherping van de regels voor toekenning werd halverwege de jaren negentig ingevoerd, toen er een schandaal losbrak rond deze oorlogspensioenen. Het bleek dat de nabestaanden van allerlei Duitse oorlogsmisdadigers ‘Kriegsopferrente’ kregen. De regels konden destijds zodanig worden uitgelegd dat zelfs Adolf Hitler een uitkering had kunnen aanvragen, als hij de oorlog had overleefd. Hij was immers gewond geraakt tijdens een bomaanslag op 20 juli 1944.

In 1998 waren er nog een miljoen oud-soldaten of hun nabestaanden in binnen- en buitenland die een ‘Hitler-pensioen’ genoten, zoals de uitkering al snel werd omschreven. Daarvan zouden er 75 duizend volgens de nieuwe regels geen recht hebben op de toelage. Dat cijfer was gepubliceerd door het Simon Wiesenthal Center, vernoemd naar de vooraanstaande joodse nazi-jager Simon Wiesenthal. De Duitse regering en het Center begonnen daarop met een gezamenlijk onderzoek, dat pas in 2016 werd afgesloten en leidde tot de intrekking van slechts 99 uitkeringen. Het bleek onder meer dat niet iedereen op de lijst met nazi-misdadigers een uitkering genoot.