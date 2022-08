Nederlandse militair in kritieke toestand in Irak na schot in borst

De militaire basis bij de stad Erbil. Beeld Defensie

Het is nog onduidelijk of de militair zichzelf in de borst heeft geschoten, of door een collega werd getroffen. Ook over het type wapen zijn geen mededelingen gedaan. De Koninklijke Marechaussee onderzoekt het incident. Het thuisfront van de militair is inmiddels op de hoogte gebracht, maar over zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt.

De militair maakt deel uit van de Nederlandse eenheid die sinds begin 2021 het vliegveld van Erbil beveiligt, in samenwerking met Koerdische en Amerikaanse militairen. ‘Zo’n 120 Nederlandse militairen beveiligen Erbil Airbase en omliggend gebied. Ze zijn onder meer verantwoordelijk voor de veiligheid van het coalitiepersoneel’, aldus Defensie. Sinds januari 2022 beveiligen ze ook adviseurs buiten de basis.

Commandant der Strijdkrachten Onno Eichelsheim bevestigt op Twitter dat een van zijn mannen in Irak gewond is geraakt. ‘Mijn gedachten zijn bij hem, zijn familie en collega’s. Ik volg de situatie nauwlettend.’ De gewond geraakte militair is van de 11 Luchtmobiele Brigade, een snel inzetbare lichte eenheid.