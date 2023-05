Nederlandse man die al 2,5 jaar onterecht vastzat, is in Spanje opnieuw in de cel gezet

De Nederlandse zelfstandig ondernemer van Marokkaanse afkomst werd aangehouden in de Spaanse stad Malaga. Beeld Antonio Sempere / via Getty Images

De zelfstandig ondernemer van Marokkaanse afkomst vloog van Marokko naar de Spaanse stad Malaga, waar hij na de landing werd aangehouden vanwege een internationaal arrestatiebevel. Frankrijk had dat uitgevaardigd vanwege een oude veroordeling voor drugssmokkel. Die lag ook al ten grondslag aan zijn Nederlandse procedure.

Nederland blijkt een belangrijke rol te hebben gespeeld bij de totstandkoming van het nieuwe arrestatiebevel. In oktober vorig jaar had de Nederlandse overheid aan de Franse autoriteiten weliswaar gemeld dat ze vanwege een vernietigend oordeel van het Haagse gerechtshof de man niet langer vast konden houden.

Maar uit de berichtenwisseling die is ingezien door de Volkskrant blijkt dat de Nederlandse overheid daarbij cruciale informatie achterwege hield. In de brief was niet vermeld dat de man al gratie had gekregen, waardoor er geen celstraf meer was om uit te zitten. De man zit daardoor in Spanje nu wederom onterecht vast.

Snoeihard

Het gerechtshof in Den Haag oordeelde vorig jaar augustus snoeihard dat de overheid haar macht had misbruikt in de juridische procedures tegen de man, onthulde de Volkskrant een half jaar geleden. De Nederlandse overheid had namelijk in 2019 gelogen over de aanleiding van zijn arrestatie. De man, die niet met zijn naam in de krant wil om zijn gezin te beschermen, heeft daarna 2,5 jaar vastgezeten. In antwoord op Kamervragen zei minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming de gang van zaken te betreuren en herhaling te willen voorkomen.

‘Het is verbijsterend’, zegt de advocaat van de man, Rachel Imamkhan. ‘Ik kan geen reden bedenken waarom de Nederlandse overheid dit doet. Normaal stellen landen zich in dit soort procedures terughoudend op, terwijl Nederland hier juist heel actief is geweest.’ Dit had nooit mogen gebeuren, zegt advocaat Tom de Boer, die samen met Imamkhan de man bijstaat. ‘Dit heeft de overheid achter zijn rug om gedaan, zonder hem daarover in te lichten. De overheid moest weten wat de gevolgen konden zijn van het versturen van deze gebrekkige informatie aan Frankrijk.’

Vermorzeld

Ook Tweede Kamerlid Michiel van Nispen (SP) vindt het lastig te geloven dat de man opnieuw is gearresteerd. ‘Het gerechtshof had al geconstateerd dat er een mens was vermorzeld. Nu lijkt het erop alsof door Nederlands handelen deze persoon opnieuw benadeeld wordt, terwijl de overheid juist was opgedragen zijn leed te herstellen.’ Hij wil opheldering van Weerwind. Het ministerie van Justitie en Veiligheid is om een reactie gevraagd, maar wilde op geen enkele vraag van de Volkskrant antwoord geven, omdat het ‘niet ingaat op individuele casussen’.

De advocaten van de man hopen dat hij uiteindelijk weer vrij zal komen, maar willen dat de overheid daarbij zal helpen. ‘Het minste wat ze kunnen doen, is er bij de Spaanse en Franse autoriteiten op aandringen dat hij weer vrij moet komen. Er is al zoveel schade aangericht.’