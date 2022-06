Nederlandse landbouw een van de intensiefste van Europa, mede door grote veestapel

Varkens knagen aan plastic buizen aan een ketting. Varkenshouders zijn verplicht om voor voldoende afleidingsmateriaal te zorgen in stallen. Beeld ANP

Alleen Malta kent per vierkante kilometer hogere emissies van stikstofoxide en ammoniak door de landbouwsector: 8,6 ton zwavel-equivalent tegenover 6,4 ton. Malta is ook het enige land in de EU dat dichter bevolkt is dan Nederland. In het dunbevolkte Finland en Zweden stoot de landbouw relatief het minst uit.

Hoewel de uitstoot per oppervlakte dus enigszins samenhangt met de bevolkingsdichtheid van lidstaten, is de veestapel ook van groot belang. De Nederlandse veestapel is relatief een van de grootste van Europa: Nederland telt bijna één rund, varken, schaap of geit per inwoner. Enkel in Denemarken (2,5), Ierland (2,5) , Spanje (1,2) en Griekenland (1,1) is dit meer. In Finland en Zweden is de veestapel veel kleiner, met respectievelijk 0,4 en 0,3 dieren per inwoner.

Veestallen zijn grote uitstoters van ammoniak, dat 87 procent uitmaakt van de stikstofuitstoot door landbouw. In totaal stoot de landbouw 60 procent van alle Nederlandse stikstof uit. In de stikstofdepositie – de neerslag op de bodem die natuurgebieden beschadigt – speelt de sector een nog grotere rol, doordat ammoniak sneller neerdaalt dan stikstofoxide.

De Nederlandse veestapel is met name tussen 2013 en 2017 tijdelijk gegroeid, na afschaffing van het melkquotum. In dezelfde tijd is de afname van ammoniakuitstoot gestagneerd, en zo ook die van de Nederlandse stikstofdepositie. Door problemen met fosfaatrechten is de veestapel later weer gekrompen tot het oorspronkelijke niveau.