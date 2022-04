Nederlandse journalist ‘onder dwang’ Oekraïne uitgezet, zou geheimen hebben onthuld

Een olieraffinaderij brandt na een beschieting door het Russische leger. De man op de foto is niet journalist Robert Dulmers. Beeld REUTERS

Dat meldt het Nederlands Dagblad, waarvoor de 56-jarige journalist verslag doet van het conflict in Oekraïne. Zijn uitzetting zou het gevolg zijn van de beelden die hij zondagochtend deelde over de raketinslagen in een oliedepot bij havenstad Odessa. Dulmers was naar eigen zeggen als een van de eerste journalisten ter plaatse en had daardoor goed zicht op de rookpluimen. De foto’s en filmpjes ervan maakte hij openbaar via Twitter.

Daarop zou hij zondagmiddag onder dreiging van een geladen pistool zijn opgepakt en als ‘persona non grata’ het land zijn uitgezet wegens het delen van ‘staatsgeheimen’. De militaire accreditatie waarmee hij in het land werkte, werd volgens het ND afgepakt en Dulmers zelf werd afgezet bij de Oekraïens-Moldavische grens. Volgens een stempel in zijn paspoort zou hij de komende tien jaar Oekraïne niet meer in mogen. Dulmers is in zijn eigen auto doorgereden naar Roemenië.

Hoofdredacteur Sjirk Kuijper van het Nederlands Dagblad stelt in een verklaring dat uit niets blijkt dat Dulmers overtredingen heeft begaan. Hij stelt dat ‘vrije en onafhankelijke nieuwsgaring’ ook onder oorlogsomstandigheden essentieel is voor betrouwbare informatie en wil dit bij de Oekraïense regering onder de aandacht brengen. Journalistenvakbond NVJ noemt het ‘zorgelijk’ dat na Rusland ook in Oekraïne journalisten het werk moeilijk wordt gemaakt. ‘Oekraïne wil zich spiegelen aan landen in het Westen, maar laat zich zo van zijn slechte kant zien’, aldus de NVJ.