Nederlandse journalist Marokko uitgezet: ‘Vanaf de eerste dag werd ik gevolgd door de politie’

Van der Aa, die onder meer voor weekblad Elsevier en NRC schrijft, hoorde vrijdag dat hij moest vertrekken. ‘Ik had geen Marokkaanse perskaart, en daarom mocht ik niet als journalist werken.’ Dat is heel raar, legt Van der Aa uit. Journalisten die niet in Marokko wonen, kunnen helemaal geen perskaart krijgen. Dat leverde ook nooit problemen op: Van der Aa komt al twintig jaar als journalist in het land, en zolang hij van bepaalde onderwerpen weg bleef, kon hij zijn werk doen. ‘Het Marokkaanse ministerie van Communicatie heeft me ooit verteld trots te zijn dat Marokko een democratie was, en dat journalisten hier, anders dan in veel omringende landen, vrijelijk hun gang konden gaan.’

Dat is nu blijkbaar veranderd. Van der Aa was vorige week maandag in Nador aangekomen, een stad waar veel Marokkaanse Nederlanders wonen. Vanaf de eerste dag werd hij al gevolgd door de politie. Eén agent vroeg om zijn perskaart, maar na een kort gesprek kon Van der Aa weer gaan. Vrijdag, net nadat hij een interview had gehad met een garnalenpeller, kwam dezelfde man weer naar hem toe – dit keer vergezeld van een aantal collega’s, zowel in burger als in uniform, en een aantal dure Mercedessen. ‘Het zag er heel serieus uit.’

Bellen met Rabat

Van der Aa moest direct vertrekken naar de Spaanse enclave Melilla, maar mocht na het weekeinde weer terugkomen om zijn vlucht naar Nederland te halen. Maandag kwam hij de grens echter niet over. Na uren op het bureau te hebben gezeten, waar veel werd gebeld met Rabat, kreeg Van der Aa te horen dat hij Marokko niet meer in mocht.

Volgens Van der Aa wordt het journalisten de laatste jaren steeds moeilijker gemaakt om in Marokko te werken. Zo heeft het lang geduurd voordat NOS-correspondent Willemijn de Koning, die wel in het land woont, haar papierwerk rond kreeg. En vorig jaar moest NRC-journalist Koen Greven het land verlaten toen hij aan een verhaal werkte in Al Hoceima, de stad in het Rifgebied waar de afgelopen jaren veel wordt geprotesteerd tegen de regering.

Gevoelig thema

Het is gissen waarom Van der Aa niet langer welkom is. ‘In eerste instantie dacht ik dat mijn onderzoek naar de protesten verkeerd is gevallen’, zegt hij. ‘Maar volgens activisten is vooral de migratie naar Europa een gevoelig thema. Marokko is nu een van de populairste routes naar de Europese Unie, en mensensmokkel is onmogelijk zonder hulp van hoge functionarissen. Waarschijnlijk hebben zij daar liever geen pottenkijkers bij.’