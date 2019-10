Nederlandse Joden over de aanslag in Halle: ‘Haat stopt niet bij de grenzen, dus waar gaat dit heen?’

Politieposten bij synagoges in Amsterdam werden in 2017 verwijderd. Daarvoor in de plaats kwamen geavanceerde camera’s. Beeld ANP

‘Antisemitisme stopt niet bij de grenzen, haat stopt niet bij de grenzen, dus waar gaat dit heen?’ Een dag nadat Stephan B. het vuur wilde openen op bezoekers van een Duitse synagoge is Ruben Vis van het Algemeen Israëlitisch Kerkgenootschap aangeslagen. ‘Het geweld tegen Joden komt van meerdere kanten. Dat heb ik niet eerder zo concreet gezien.’

Een groot bloedbad in Halle bleef uit doordat de synagoge was uitgerust met gesloten dubbele deuren. Ze voorkwamen dat B. de sjoel kon betreden. In plaats daarvan schoot hij twee voorbijgangers dood.

Ook in Nederland worden joodse instellingen beveiligd. Uit veiligheidsoverwegingen wil de gemeente Amsterdam, waar de meeste instellingen gevestigd zijn, geen uitspraken doen over eventuele veiligheidsmaatregelen die ze nu treft. Na de aanslag op het Joods Museum in Parijs werden wél zichtbare maatregelen getroffen. Joodse instellingen in de hoofdstad werden uitgerust met politieposten. In 2017 werden die vervangen door camera’s.

Of het volstaat, durft Vis niet te zeggen. ‘Pas als er is ingebroken, kom je vaak tot de conclusie dat de beveiliging in je huis niet goed was.’

Antisemitisme

Net als in de rest van Europa neemt het aantal tegen Joden gerichte incidenten in Nederland toe, zegt het Centrum Informatie en Documentatie Israël (Cidi). In 2018 tekende het 230 anti-Joodse incidenten op. Die variëren van een vrouw die toegebeten kreeg dat ‘Hitler alle Joden had moeten vermoorden’ tot een man die in zijn gezicht werd gespuugd.

Volgens Eddo Verdoner van de joodse koepelorganisatie CJO is antisemitisme van alle tijden. ‘Maar ik denk wel dat er nu minder schroom is om het te uiten. Deels door de sociale media waarop iedereen anoniem alles kan zeggen, en doordat de Tweede Wereldoorlog langer geleden is.’

Toch ziet hij geen oplossing in meer beveiliging. ‘We moeten ons niet achter ijzeren muren met camera’s verstoppen, maar juist naar buiten treden zodat anderen kennis kunnen maken met onze cultuur.’