Nederlandse inflatie is de prijs van een kabinet dat niemand wilde

Mooi dat Agnes Jongerius het Europees minimumloon voor elkaar heeft gekregen. Jammer dat het wordt verorberd door de inflatie. In Nederland beloofde het kabinet het minimumloon in drie stappen met 7,5 procent te verhogen. Donderdag liet het CBS weten dat de laatste prijsstijging op jaarbasis 8,8 procent bedraagt. Adieu koopkrachtverbetering voor de minima. Gas, benzine, huren, voedsel, alles wordt duurder. Er is zes miljard aan steun uitgegeven, maar dat zet geen zoden aan de dijk. Op het Journaal zag ik een mevrouw uit Vlissingen die als taxichauffeur net boven het minimum verdient. Ze moet dus wel tanken, maar het komt beslist niet uit.

Ik verbaas me al maanden over de politieke lauwheid over de prijzen. Na weer een dramatisch scenario van het CPB leek de geldontwaarding donderdag eindelijk een onderwerp. Het is ook lastig. De inflatie grijpt om zich heen en tegelijk zitten de terrassen tjokvol. Schiphol is een gekkenhuis, niet alleen vanwege het tekort aan bagage-afhandelaars, maar ook omdat er zoveel vakanties worden geboekt. Dit is de tweedeling, voor iedereen zichtbaar. Er is veel geld (‘vette winsten midden- en kleinbedrijf’, schreef de Volkskrant), alleen kan niet iedereen eraan komen.

Premier Rutte: Geld op zoek naar een feestje Beeld Freek van den Bergh

Tot dusver laat de politiek het hoofdzakelijk afweten. PvdA en GroenLinks zijn druk met hun interne urgentie. Men maakte zich zorgen over stikstof, asielzoekers en Arnold Karskens. Dan heb je zelf geen last van hoge prijzen, was mijn gedachte. De makkelijkste uitvlucht is om inflatie als een natuurgegeven te beschouwen. Premier Rutte werd er eind mei op aangesproken in Davos. Hij wees op de Oekraïne-crisis en de energiecrisis, en zei ontspannen dat ‘wij een beetje armer zullen worden’, en ‘dat de mensen over het algemeen begrijpen dat er een grens is aan wat een regering kan doen’. De overheid is geen geluksmachine, dat weet ik ook wel. Maar de prijsstijgingen dateren al van vóór de oorlog, en aangezien Nederland nog steeds de kopgroep aanvoert, is de duurte in elk geval deels van eigen makelij.

Aanslag op welvaart

(Nonchalance) Wie nonchalant doet over prijsstijgingen slaat de plank mis. Inflatie is een aanslag op de welvaart, en die aanslag is momenteel groter dan tijdens de financiële crisis van 2009 (4% teruggang), en zeker groter dan tijdens de eurocrisis in 2012 (1,5% krimp). Wij moeten het doen met minister Kaag (Financiën), die zei dat ‘we al aan alle knoppen hebben gedraaid’ en dat ‘we weinig tot niets kunnen doen’.

Als er veel geld is, wordt alles vanzelf duurder, leerde ik op de middelbare school uit het boek van Arnold Heertje, De Kern van de economie. Er was al veel geld, en het kabinet heeft daar nog een flinke laag overheen gesmeerd. De coalitie heeft de ambitie om 75 miljard extra uit te geven. Ter vergelijking: het verschrikkelijke bezuinigingskabinet van VVD en PvdA (2012-2017) sneed voor 18 miljard in de uitgaven. De lockdowns van corona zijn vorig jaar gecompenseerd voor 31 miljard, vandaar die ‘vette winsten’ voor het mkb. Dan laat ik het Europese herstelfonds terzijde, en het duizelingwekkende opkoopprogramma van de Europese Centrale Bank waar nu een eind aan komt. Van Heertje leerde ik ook de stelregels voor een fatsoenlijke economie: evenwichtig begrotingsbeleid en prijsstabiliteit.

Daarmee is de hand gelicht, door de ECB én door het kabinet. De economie heeft het afgelegd tegen de politiek. Een dag nadat de ministers in januari op het bordes bij de koning hadden gestaan, schreven zeven vooraanstaande economen een protestbrief in de NRC. Zij vonden het onverantwoord om met de geldkraan politieke verdeeldheid en gebrek aan draagvlak af te kopen. 75 miljard was de prijs voor een kabinet waaraan de partijen met lange tanden waren begonnen. De economen spraken van geld op zoek naar een bestemming, zoals Rutte ooit sprak over een feestcommissie op zoek naar een feest.

Kaag: Aan alle knoppen gedraaid. Beeld Freek van den Bergh

Geluisterd werd er niet. Daarna kwam nog de voorjaarsnota waarin Defensie in marstempo werd bijbetaald tot Navo-niveau. De Eerste Kamer, waar het kabinet geen meerderheid heeft, werd gepaaid met de koppeling van de AOW aan het minimumloon. Het stroop smeren om oppositionele monden verklaart het gebrek aan ophef over de inflatie: ook de oppositie zit in het uitgeefcomplot.

Waar zijn de politici gebleven die zuinigheid een deugd vinden, zoals Dijsselbloem, Zijlstra of Kamp? Ook in Brussel liggen de tijden van ‘de vrekkige vier’ achter ons. Wopke Hoekstra moest wijken voor Sigrid Kaag, die gemengde signalen uitzendt. De ene keer vertelt ze dat landen zich moeten houden aan de afspraken over staatsschuld en begrotingstekort. De andere keer tekent ze een papier met haar Spaanse collega, met maatwerk en rekening houden met de moeilijke omstandigheden. Nederland lapt zelf de tekortgrens van 3 procent aan zijn laars. De Raad van State leverde kritiek op het begrotingstekort. Het antwoord van de financiële woordvoerders van GroenLinks en D66 las ik in het FD: we moeten niet alleen naar financiële problemen, maar ook naar de klimaatproblemen kijken. Zo zijn we terug bij politici die geldontwaarding geen halszaak vinden.

Wilders: voor een mevrouw naar de Aldi. Beeld Martijn Beekman

Het kabinet heeft zich vastgedraaid in zijn eigen vrijgevigheid. Het enige dat het straks kan doen als de nieuwe begroting wordt besproken, is de armoede herverdelen. Geert Wilders heeft zich intussen slim ontfermd over het thema koopkracht. Hij ging naar de Aldi om de boodschappen van een mevrouw te betalen. De komende weken brengt de postbode de brief met de nieuwe termijnbedragen voor de mensen met een variabel gas- en lichtcontract. Je hoeft geen Gerrit Hiemstra te zijn om een hete herfst te voorzien.