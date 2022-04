Nederlandse inflatie hoger dan buurlanden, consument betaalt meer voor groente, vlees en zuivel

Uitgestalde groenten op de Albert Cuypmarkt. Het kabinet wil op termijn de btw op gezonde producten als groente en fruit verlagen naar nul, staat in het coalitieakkoord. Beeld Ramon van Flymen / ANP

Inflatie was ruim veertig jaar niet zo hoog

De inflatie in Nederland bevindt zich op het hoogste niveau sinds april 1976. De prijzen stegen in een jaar met 9,7 procent. De snel toenemende inflatie – eind december lag deze nog op 5,7 procent – komt vooral door de energieprijzen. Elektriciteit, gas en stadsverwarming zijn 157 procent duurder dan een jaar geleden. Deze sterke toename zal nog niet door iedereen worden gevoeld: het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meet de prijzen op basis van nieuwe energiecontracten. De brandstofprijzen stijgen ook fors, tanken is nu ruim 36 procent duurder dan in maart 2021. De gemiddelde literprijs van Euro 95 lag in maart op 2,29 euro, in februari was dat 2,05 euro. De lonen houden de prijsstijgingen niet bij, het gemiddelde cao-loon is nu 2,4 procent hoger dan vorig jaar.

Groenteprijzen stijgen

Voedsel is nu 6,2 procent duurder dan vorig jaar, volgens de berekeningen van het CBS. In de supermarkten is de prijs van oliën en vetten het meest gestegen, met 13,3 procent. Vanwege de oorlog in Oekraïne is zonnebloemolie schaars, en daardoor duur. Maar vooral de hogere prijs van vlees en groente werkt door in de inflatie, omdat die producten een groter deel van de dagelijkse boodschappen zijn. De groenteprijzen stegen met ruim 10 procent in een jaar tijd, vlees werd 5,5 procent duurder.

Nederlandse inflatie hoog in vergelijking met andere EU-landen

Alle landen van de Europese Unie zien de prijzen stijgen, maar de Nederlandse inflatie is relatief hoog. De Nederlandse inflatie is volgens de EU-berekeningen 11,7 procent voor maart. Dat is een stuk hoger dan de 9,7 procent van het CBS, doordat het ‘mandje’ bestedingen waarmee gerekend wordt anders is. Binnen de EU is op dit moment alleen in Estland en Litouwen de inflatie hoger, zo’n 15 procent. Letland en Tsjechië zijn de enige andere EU-landen met een inflatie boven de 10 procent. In landen die de euro als munt hebben is de inflatie in maart naar schatting 7,5 procent, de hoogste inflatie ooit gemeten in de eurozone. Voor de hele EU zijn de maartcijfers nog niet bekend, in februari was de inflatie in de 27 EU-landen gemiddeld 6,2 procent.