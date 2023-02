Nederlandse hulpverleners staan voor helse keuzes: wie te redden?

Het Nederlandse reddingsteam helpt een Turkse vrouw die onder het puin lag in Hatay. Beeld Kemal Aslan/Reuters

Voor wie donderdag nog gewond en bekneld onder het puin in het Turkse aardbevingsgebied lag, was de kans op overleven klein. Toch bleven de reddingswerkers van het Nederlandse team Usar doorzoeken, zegt woordvoerder Jop Heinen telefonisch vanuit de getroffen regio. Sommige slachtoffers zijn namelijk ingesloten geraakt in ruimtes waarvan de muren nog overeind staan. ‘Als je door spleten en gaten wat eten, drinken en dekens bij hen kunt krijgen, kunnen mensen het behoorlijk lang volhouden.’

Dag en nacht is Team Urban Search and Rescue (Usar) sinds dinsdag aan het werk in de zuidelijk gelegen stad Hatay. De 65 teamleden – die in Nederland werken bij de politie, brandweer, defensie, veiligheidsregio’s, ambulancediensten of GGD – zoeken in ploegen naar overlevenden.

In drie dagen hebben ze elf mensen weten te bevrijden uit het puin, en een hond. Nooit eerder waren ze zo succesvol. Sinds de oprichting in 2003, drie jaar na de vuurwerkramp in Enschede, heeft het reddingsteam drie mensen gered, dat was bij de aardbeving in Haïti. Tijdens de laatste uitzending naar Beiroet in 2020 hield Usar zich bezig met de coördinatie van hulp. In eerdere missies waren er geen overlevenden meer te redden en hielp het team met het bergen van lichamen of het ondersteunen van de lokale bevolking. Ook in Nederland komt het team weleens in actie: bij een gasexplosie in Den Haag en een ingestorte parkeergarage in Wormerveer.

‘Vannacht zijn de reddingsgroepen drie uur onderweg geweest om naar een nieuw gebied van Hatay te komen’, zegt Heinen. ‘Het is moeilijk om je te verplaatsen. Met de kleine vrachtwagens van de Turkse autoriteiten staan we vast in het verkeer en er bevinden zich duizenden onvoorstelbaar aangeslagen mensen op straat tussen het puin. Wanneer je zoekt, word je aangeklampt door mensen die dierbaren missen en ons meegeven waar nog iemand moet liggen. Als er, doordat de honden iets ruiken, een concreet signaal is dat er een levend slachtoffer is, kijken we hoe we die persoon kunnen bevrijden.’

Voor welke afwegingen komt u te staan?

‘Heel moeilijke. Zo hadden we door klopgeluiden contact met iemand die vastzat waar vijf verdiepingen bovenop lagen. De inschatting was dat die reddingsactie vijftien tot twintig uur zou duren. Toen moesten we kiezen: redden we die persoon of zoeken we verder, omdat we in die tijd misschien wel drie andere slachtoffers kunnen bevrijden? We hebben voor het laatste moeten kiezen.

‘Ook was er contact met een levend slachtoffer dat onder een pand lag dat zo scheef stond, dat we in het kader van onze eigen veiligheid daar niet konden werken. Mocht er een naschok zijn, dan is het risico te groot. Dat zijn zware afwegingen, en ook moeilijke berichten om te bespreken met de familie die daar op straat staat. Gelukkig hebben we een teamlid met Turkse achtergrond en inmiddels drie tolken bij ons, want je wilt de keuze goed kunnen uitleggen. Het bijzondere is dat mensen daar dan begrip voor hebben. Ze snappen dat je weer verder moet gaan.’

Zijn jullie zelf gewond geraakt?

‘Nee, alleen onze politiehond Hailey, maar die is inmiddels weer in touw. Ze had een lichte verwonding opgelopen aan haar poot. Ons medisch personeel is ook getraind op het behandelen van honden en heeft haar poot gehecht. Verder is iedereen oké en kunnen we het werk goed uitvoeren, al hebben de verdrietige verhalen en ervaringen impact op het team. Daar maken we ruimte voor. Wanneer teams terugkeren bij het basiskamp worden ze opgevangen en volgt een debriefing om te praten over hoe het ging. Als we terug in Nederland zijn zullen we ook aandacht aan nazorg besteden.’

Hoe belangrijk zijn honden tijdens deze uitzending?

‘Ze zijn onmisbaar. Hoewel we allerlei soorten meetapparatuur hebben, kan er niets op tegen de neus van een hond. Doordat de honden getraind zijn op het vinden van levende mensen onder het puin is er tijdwinst. Bij locaties waar nog iemand bedolven ligt, laat je de hond los, en op het moment dat die niks aangeeft, weet je dat die persoon niet meer in leven is. Dan moet je een heftig bericht overbrengen, maar kun je elders doorgaan om misschien wel nog een overlevende te vinden.’

U had het erover dat jullie aangeklampt worden door mensen daar. Hoe is het contact op straat?

‘We merken op alle fronten dat de mensen heel dankbaar zijn en steun halen uit het feit dat we ter plaatse zijn. Ook als we slecht nieuws brengen. Vannacht waren er zelfs broden aan ons aangeboden, terwijl ze dat eten zelf veel harder nodig hebben. Het zegt iets over hoezeer ze waarderen dat de reddingsteams uit al die landen hier zijn.’