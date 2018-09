Nederlandse hulp voor Brexiteers bij oplossen Iers grensprobleem

De nieuwe buitengrens van de Europese Unie is het grote struikelblok bij de Brexit gebleken. Door voor te stellen om import- en exporttarieven namens Brussel te incasseren, hoopt May de grens open te kunnen houden en toch uit de douane-unie te kunnen stappen. Maar EU-onderhandelaar Michel Barnier heeft al laten weten hier weinig in te zien en ook in eigen land leven er grote twijfels over de haalbaarheid van dit gekunstelde plan. De Brexiteers zien meer in een aangepaste versie van het vrijhandelsverdrag dat de EU heeft met Canada. Begin vorige week was Brexiteer Jacob Rees-Mogg in Brussel om dit te bespreken met Barnier, die positief zou zijn over die aanpassingen.

Het probleem van de Brexiteers is dat ze nog niet goed hebben nagedacht over het grensprobleem, al heeft Boris Johnson gezegd dat het niet lastiger zou moeten zijn dan het heffen van tol op de Londense wegen. Om met een goed doordacht plan te komen, zijn ze beland bij Hans Maessens 65 jaar oude familiebedrijf Maco Customs Service uit Roermond. Vorige maand schreef deze douanedeskundige dat een harde Brexit en een frictieloze grens elkaar niet uitsluiten. Zo zouden Ierse en Noord-Ierse bedrijven van tevoren kunnen opgeven wat ze over de grens gaan brengen. Het volume van goederen die over deze grens van buiten Europa naar het VK komen, of andersom, is te verwaarlozen.

De alternatieve plannen van de Brexiteers, zo schreef de Britse zondagspers, bevatten voorstellen om de inkomstenbelasting en de btw op benzine te verlagen. Ook zouden er plannen liggen om het eiland te beschermen tegen nucleaire aanvallen. Rechten van EU-burgers zijn in de voornemens van de Brexiteers niet langer gegarandeerd. Hun plan is om de Chequers-voorstellen de nek om te draaien en daarmee May ten val te brengen. De gedroomde leider is Boris Johnson. Mocht het zover komen, dan is het nog maar de vraag of een harde Brexit met een turbo-Thatcheriaans sausje ooit door het Lagerhuis zal komen.