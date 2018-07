Nederlandse huizenprijzen bereiken ongekende hoogten, aantal verkopen daalt opnieuw

De gemiddelde prijs van een verkocht huis heeft met 288 duizend euro in het tweede kwartaal van dit jaar een nieuw record bereikt. Die recordprijs is gebaseerd op een relatief gering aantal verkopen, blijkt uit cijfers van makelaarsvereniging NVM.

Woningen in Amsterdam. In de hoofdstad stegen huizenprijzen met 19 procent. Foto ANP

De makelaars verwachten dat de huizenprijs dit jaar in totaal 8 procent tot 10 procent zullen toenemen. Zij vermoeden dat een gemiddeld prijsniveau van 300 duizend euro begin volgend jaar zal worden bereikt. Regionaal bestaan er nog wel grote verschillen in de stijging van gerealiseerde prijzen. In Den Haag, Kennemerland, de Zaanstreek, Amsterdam, Almere en Groningen is volgens de makelaars sprake van een overspannen woningmarkt. In Noordoost-Groningen en Zeeuws Vlaanderen is de situatie juist ‘ontspannen’.

In Amsterdam beleefde de huizenprijs na een aantal kwartalen van afvlakkende groei weer een stijging van 19 procent. In Den Haag en omgeving en in Tilburg Oisterwijk schoot de prijs omhoog met 18 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Veel regio’s in de Randstad kennen een prijsgroei van ruim boven de 10 procent. De prijs van de gemiddeld verkochte nieuwbouwwoning in Nederland nam in de afgelopen twaalf maanden toe met 14 procent. De koper betaalt voor een nieuwbouwhuis nu 339 duizend euro.

Aantal verkopen daalt

Het aantal verkopen dit jaar blijft dalen met 7 procent tot 10 procent, denkt de NVM. De daling wordt versterkt door de neiging van veel mensen om eerst een huis te willen kopen voordat zij hun huidige woning verkopen. Zij zijn bang dat zij in de huidige krappe woningmarkt geen nieuwe passende woning meer kunnen vinden. In ruim 70 procent van de verhuizingen wordt eerst een ander huis gekocht voordat de huidige woning wordt verkocht. De verkooptijd is 16 dagen korter dan in dezelfde periode vorig jaar. Bijna driekwart van de nieuw te koop gekomen woningen is binnen negentig dagen.

In de crisistijd, toen het verkopen van een huis veel moeilijker was, was het precies andersom. Kopers waren bang voor dubbele woonlasten. Door een veel geringer aantal verkopen liep degene die een huis kocht voordat de eigen woning was verkocht een groot risico om lange tijd voor twee huizen te moeten zorgen en betalen.

De verkooptijd van verkochte huizen is met 45 dagen niet meer zo kort geweest sinds 2000. Vijf jaar geleden was de gemiddelde verkooptijd van verkochte woningen bijna 180 dagen. In het tweede kwartaal van vorig jaar was dat 61 dagen. Bijna 30 procent van de huizen staat al een jaar of langer te koop. In het tweede kwartaal van dit jaar werden 55 duizend woningen verkocht, bijna 11 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar.

De vraagprijs van te koop staande woningen ging in twaalf maanden omhoog met 10,7 procent naar 375 duizend euro. Bij die stijging speelde een rol dat de lager geprijsde woningen sneller uit het aanbod verdwijnen dan huizen in de hogere prijsklasse. In Den Haag, Rotterdam en Noord-Kennemerland stegen de vraagprijzen het meest, met 20 procent of meer. Niet eerder is zo’n groot deel van de verkochte woningen verkocht boven de vraagprijs; bijna 35 procent.

Het aantal te koop staande woningen daalde ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar met een derde, naar 69 duizend woningen. Een kandidaat-koper had het afgelopen kwartaal gemiddeld keuze uit slechts vier woningen. Een jaar geleden waren dat vijf woningen. NVM-voorzitter Ger Jaarsma noemt het in een persbericht de nieuwe uitdaging ‘om te voorkomen dat verhuisgeneigde mensen blijven zitten. Als zij de door hen gewenste woning niet kunnen vinden, stokt de zo noodzakelijke doorstroming.’

Oudere huishoudens

De snel groeiende groep mensen van 60 jaar en ouder gaat een steeds grotere rol spelen op de woningmarkt, signaleert de makelaarsvereniging. In de komende zes jaar komen er 555 duizend 65-plussers bij. Nu wordt 40 procent van de te koop staande huizen aangeboden door een ouder huishouden. In bijna 60 procent gaat het om een grotere woning. Ook gaat het relatief vaak om een woning die is gebouwd tussen 1970 en 1980. ‘Dit zijn de babyboomers die een nieuwbouwwoning hebben betrokken en daarna niet meer verhuisd zijn.’

Het nieuwe huis van de senior is vaak weer een eengezinswoning. Slechts een derde van de oudere kopers kiest voor een appartement. Het huis dat zij verkopen heeft vaak een gedateerde inrichting. Daarom is de woning vaak lager geprijsd en dus aantrekkelijk voor starters op de woningmarkt, mensen die voor het eerst een eigen huis kopen. Vanwege de strengere hypotheekeisen is het volgens de makelaars wel de vraag of zij het bedrag dat nodig is om de woning te moderniseren wel gefinancierd krijgen.

Starters hebben het desondanks steeds moeilijker om aan een woning te komen, aldus Jaarsma. Hij schrijft de problemen van de aspirant-huizenkoper toe aan het lage aanbod, de hoge prijzen en het gegeven dat de meeste nieuwbouw wordt gemaakt voor doorstromers – mensen die een huis verkopen om een nieuwbouwhuis aan te schaffen. De NVM-voorzitter dringt opnieuw aan om de groei van het aantal nieuwbouwprojecten te versnellen. Ook hij ondertekende de Nationale Woonagenda, een schriftelijk voornemen van minister Kajsa Ollongren van Wonen en onder andere bouwers en projectontwikkelaars om tot 2025 jaarlijks tenminste 75 duizend nieuwe woningen te bouwen. Nu worden vooral duurdere nieuwbouwhuizen ontwikkelt. Slechts een derde heeft een verkoopprijs van minder dan 300 duizend euro.