Nederlandse gemeenten en provincies gedupeerd door faillissement Litouwse bank

Het provinciehuis van Gelderland. Beeld ANP

Nederlandse gemeenten, provincies, zorg- en onderwijsinstellingen en bedrijven die werken met prepaid betaalkaarten, dreigen in totaal miljoenen euro’s te verliezen door een nakend faillissement van een Litouwse bank.

Het gaat om honderden klanten van het Amsterdamse betaaldienstenbedrijf SimpledCard, dat zakelijke prepaid betaalkaarten verstrekt in samenwerking met het Litouwse UAB PayrNet. Ze zijn allemaal door SimpledCard benaderd om vóór vrijdagmiddag 17 uur akkoord te gaan met een aanbod waarbij slechts 85 procent van de bevroren tegoeden worden gerestitueerd.

Dat drukmiddel heeft bij meerdere klanten tot onvrede en irritatie geleid. ‘We ontvangen geen enkele uitleg en krijgen een schikking door onze strot geduwd’, zegt een juridisch adviseur van de gemeente Vught. ‘We hebben een bericht gekregen dat nogal wat vragen oproept en kunnen daarom niet aangeven hoe we reageren’, aldus een zegsman van Amsterdam.

‘Bij ons gaat het om een bedrag van ongeveer 5.000 euro (15 procent) dat we kwijt zijn’, verklaart een woordvoerder van de provincie Gelderland. ‘Dat is een relatief laag bedrag waarvoor procederen geen zin heeft.’

Volgens de advocaat van SimpledCard gaat het bij veel klanten om relatief kleine bedragen. ‘Slechts drie klanten schieten er elk voor meer dan een ton bij in’, aldus Victor Kruit. Vanwege privacyoverwegingen noemt hij geen namen.

Prepaid betaalpassen

SimpledCard is gespecialiseerd in prepaid betaalpassen, gekoppeld aan een online (en realtime) declaratie- en onkostenbeheersysteem, waarmee werknemers zakelijke uitgaven kunnen betalen. Ze voorkomen het ‘gedoe’ met zelf voorschieten en later bonnetjes declareren. Het fintech bedrijf, in 2014 opgericht en gevestigd in de Posthoornkerk aan de Amsterdamse Haarlemmerstraat, zegt op zijn site meer dan 750 klanten te hebben.

De uitgifte van de SimpledCard-passen is echter uitbesteed aan de Litouwse bank UAB PayrNet. Nederlandse klanten hebben hun voorschotten voor de prepaid kaarten ook op een bankrekening van die bank gestort. Met die Litouwse partner is het flink misgegaan. De centrale bank van Litouwen is eerder dit jaar na onderzoek tot het oordeel gekomen dat UAB PayrNet de wet- en regelgeving tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme stelselmatig en ernstig heeft geschonden. In juni werd daarom de licentie van de bank ingetrokken en de faillissementsprocedure ingeleid.

SimpledCard heeft eerder dit jaar een nieuwe uitgever van zakelijke betaalpassen gevonden: het eveneens Amsterdamse fintechbedrijf Adyen. De SimpledCard-klanten zijn inmiddels overgestapt op Adyen-passen.

Maar hun tegoeden op de bankrekeningen van UAB PayrNet zijn nog steeds bevroren. Om welk totaalbedrag dat gaat, wil SimpledCard niet zeggen. ‘Enige tientallen miljoenen euro’s’, is het enige dat advocaat Kruit daarover kwijt wil.

Begin deze week stuurde SimpledCard-topman Erik Seveke een bericht aan alle klanten over een aanbod vanuit Litouwen: ‘UAB PayrNet biedt aan om 85 procent van het bedrag dat zij jouw organisatie verschuldigd zijn binnen 10 dagen na ontvangst van je aanvaarding van het aanbod terug te betalen.’ Waarom niet 100 procent van de ‘beschermde’ tegoeden wordt gerestitueerd, is niet duidelijk gemaakt.

Indien het voorstel niet wordt geaccepteerd, wordt de vordering meegenomen in de afwikkeling van de faillissementsprocedure van het Litouwse bedrijf. Dat kan niet alleen lang gaan duren. Ook is dan onbekend hoeveel geld er nog overblijft voor de terugbetaling van tegoeden. Topman Seveke schrijft nadrukkelijk dat SimpledCard ‘zich onthoudt van enige kwalificatie van of advies over het aanbod van UAB PayrNet’. Wel dienen klanten die akkoord gaan, zowel de bestuurders van SimpledCard als die van UAB PayrNet te vrijwaren.

Opheldering gevraagd

In een reactie op vragen van de Volkskrant erkent de advocaat van SimpledCard dat het aanbod van PayrNet ‘diverse vragen oproept’. Ook het Nederlandse fintech-bedrijf verkeerde in de veronderstelling dat ‘alle klantgelden afdoende beschermd waren in Litouwen als gevolg van Europese regelgeving en het toezicht op deze instelling’, aldus advocaat Kruit. De Litouwse advocaat van SimpledCard heeft UAB PayrNet om opheldering gevraagd waarom geen 100 procent wordt uitgekeerd, maar daarover geen duidelijkheid gekregen.

‘Cliënt betreurt de situatie rondom UAB PayrNet en de intrekking van diens vergunning door de Litouwse toezichthouder’, aldus Kruit. Hij gaat verder niet in op nadere vragen over de rol van SimpledCard zelf.

De woordvoerder van Vught vindt het vreemd dat het Amsterdamse bedrijf niet zelf verantwoordelijkheid neemt en al te makkelijk schoon schip wil maken. ‘We hebben een contract met SimpledCard, die is verantwoordelijk voor de selectie van UAB PayrNet’, merkt hij op. ‘Waarom neemt SimpledCard dat verlies niet op zich?’