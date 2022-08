Nederlandse gasopslag nog onder EU-gemiddelde, Polen en Frankrijk hebben EU-norm al gehaald

Beeld Getty Images

Polen en Frankrijk halen EU-norm gasopslag ruim, Nederland nog onder EU-gemiddelde

Duitsland heeft de gasvoorraad eerder dan verwacht weer gevuld tot het wettelijk minimum van 75 procent, zo heeft de Bundesnetzagentur zondag gemeld. De toezichthouder van de energievoorziening van Duitsland stelde de deadline voor het aanvullen op 1 september. Op 1 oktober moet de gasvoorraad voor 85 procent gevuld zijn, op 1 november moet dat 95 procent zijn.

Met die voorraden zouden de Duitsers het tot maart of april kunnen redden, mits de winter niet heel streng wordt. Ook moet Rusland de gaskraan dan niet helemaal dichtdraaien en moet er, zoals afgesproken, minder gas worden gebruikt door de EU-lidstaten.

De Europese Unie stelt als norm dat de gasopslagen voor 1 november dit jaar voor minstens 80 procent gevuld moeten zijn. Frankrijk en Polen voldoen al ruim aan die norm, België bijna. Nederland blijft achter bij het gemiddelde van EU-lidstaten en heeft pas 70,2 procent van de opslag benut. De afgelopen dagen is er minder gas in de grond geïnjecteerd, omdat het vullen van de gasopslag bij Norg is gestokt op 80 procent. GasTerra wacht op een nieuw verzoek van de overheid om nog meer gas op te slaan.

Aanvoer vloeibaar gas hoger dan eerdere jaren

De aanvoer van vloeibaar gas (LNG) in de Rotterdamse haven blijft onverminderd op een hoog tempo doorgaan. Waar in eerdere jaren in de zomer de aanvoer vaak terugliep, is de aanlevering van gas deze zomermaanden niet ingezakt. Het vloeibare gas, dat per schip aankomt, wordt vooral gebruikt om de gasvoorraden aan te vullen. Een deel van de aanvoer in Rotterdam gaat naar andere landen, waaronder Duitsland. In de loop van september kan de aanvoer van LNG nog verder omhoog. Dan worden twee drijvende LNG-schepen in de Eemshaven in gebruik genomen. Het gas voor deze drijvende terminals is al ingekocht.