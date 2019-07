Nederlandse gamers maken kans op miljoenen tijdens Fortnite-wereldkampioenschappen

Een ‘skin’ (een virtueel pakje dat spelers kunnen aanschaffen) danst met fans. Beeld USA TODAY Sports

Fortnite heeft inmiddels 250 miljoen spelers wereldwijd en domineert al meer dan anderhalf jaar het gamelandschap. Niet voor niets is de Fortnite World Cup zo’n beetje het grootste gametoernooi uit de geschiedenis. Het driedaagse evenement vindt plaats in een stadion met meer dan 20 duizend zitplaatsen in New York. Die zitplaatsen mogen dan leuk en aardig zijn, online kijken er naar verwachting honderdduizenden mensen live mee. Er zijn meerdere disciplines en de bak prijzengeld is in totaal 30 miljoen dollar. En o ja, elke deelnemer heeft al 50 duizend dollar binnen door zich überhaupt te plaatsen voor het kampioenschap, waaraan in totaal tweehonderd spelers meedoen.

Vrijdag geldt als voorproefje, met onder meer een toernooi tussen beroemdheden uit de gamewereld, onder wie Ninja, een Amerikaanse streamer met zo’n 12 miljoen volgers. Dit weekend barst de echte strijd los tussen de tweehonderd finalisten. Zaterdag, vanaf ongeveer 7 uur ‘s avonds Nederlandse tijd, vechten de vijftig beste duo’s ter wereld het uit. Zij hebben er al een kwalificatieronde opzitten van enkele weken. Onder hen zijn vier Nederlanders.

En Nederland heeft een kanshebber in handen: de 17-jarige Dmitri van de Vrie, pseudoniem Mitr0. Samen met zijn Britse teamgenoot, de 14-jarige Kyle ‘Mongraal’ Jackson, zou hij zomaar de 3 miljoen dollar kunnen binnenslepen. Plus een niet mis te verstane roem onder honderdduizenden gamefans.

Fans op de tribune bij het wereldkampioenschap. Beeld USA TODAY Sports

Agressieve speelstijl

Volgens Team Atlantis, het gameteam waaraan Van de Vrie is verbonden, staat hij bekend om zijn agressieve speelstijl, waarbij hij rustig eigenhandig meerdere spelers tegelijk verslaat. Het liefst gebruikt hij daarvoor een shotgun. Afgelopen jaar won hij al zo’n 300 duizend dollar aan prijzengeld.

‘We bereiden ons het hele jaar al voor. Dat betekent: vijf tot tien uur per dag trainen’, zegt Hennes Heijmans, teammanager van Team Atlantis. Ook de dag voor het toernooi nog, als alle profs bij elkaar komen voor de laatste oefensessie. ‘Het is niet dat we hier aan het cultuursnuiven zijn.’

Zondag, tot slot, vindt de solocompetitie plaats, waaraan geen Nederlanders meedoen. Volgens Fortnite-uitgever Epic streden 40 miljoen mensen mee voor een plekje in dat toernooi, van wie er honderd overbleven. Wie dit wint, neemt eigenhandig 3 miljoen dollar in ontvangst. Ter vergelijking: dat is nét iets meer dan de winnaars van het prestigieuze tennistoernooi Wimbledon.

Met ‘e-sports’, zoals het competitief spelen van videogames heet, zijn wel vaker grote bedragen gemoeid. Zo was de prijzenpot tijdens de laatste editie van The International, een groot toernooi van de game Dota 2,25 miljoen dollar. In dit complexe strategiespel bouwen twee teams legers van fantasiefiguren om elkaars toren te vernietigen.

De populariteit van e-sports neemt jaar na jaar toe en daarmee ook de hoeveelheden geld die erin omgaan. Onlangs becijferde Newzoo, marktonderzoeker op gebied van e-sports, dat er dit jaar voor het eerst meer dan een miljard euro zal omgaan in e-sports, onder meer via sponsordeals en advertenties. Dat is een kwart meer dan vorig jaar. Geen wonder dus dat e-sporters vaak professionals zijn die dagelijks vele uren trainen om hun vingervlugheid op peil te houden.

Zaterdag, vanaf ongeveer 7 uur ‘s avonds Nederlandse tijd, vechten de vijftig beste duo’s ter wereld het uit. Beeld USA TODAY Sports

Dit zijn de Nederlandse deelnemers aan het WK-Fortnite: Dmitri van de Vrie (Mitr0), leeftijd: 17 David Jong (Rojo), leeftijd: 21 Levi Edelijn (Lnuef), leeftijd: 16, leeftijd: 17 Quinten van der Zijpp (Quinten), leeftijd: 15

Hoe wordt er geld verdiend met Fortnite? 2,4 miljard dollar verdiende game-uitgever Epic vorig jaar met Fortnite, berekende marktanalist SuperData. Het spel is gratis, maar spelers betalen voor pakjes en dansjes voor hun poppetje.