Nederlandse ‘fiscalist van de sterren’ aangeklaagd voor belastingfraude in New York

Voor zijn cliënten tuigde B. volgens de openbaar aanklager in New York offshoreconstructies op waarmee hij hun inkomsten verborg voor de Amerikaanse fiscus. De openbaar aanklager stelt dat hij dit deed voor twee niet nader genoemde DJs en een onbekend aantal cliënten uit de mode-industrie, die zo veel tijd doorbrachten in de Verenigde Staten dat ze daar belasting hadden moeten betalen. B. zou met zijn constructies in totaal ruim ruim 100 miljoen dollar aan inkomsten hebben verborgen voor de Amerikaanse belastingdienst.

De Italiaanse politie heeft B. dinsdag gearresteerd in zijn vakantiehuis in het bergdorpje Valfabbrica, nadat een lokale rechter een Amerikaans uitleveringsverzoek had goedgekeurd. Eerder dit jaar is hij op verzoek van de Amerikanen al enkele weken vastgehouden in een Italiaanse gevangenis. Wanneer zijn overdracht aan de VS plaats zal vinden is nog onbekend. In totaal hangt hem een maximale celstraf van twintig jaar boven het hoofd.

B. gelooft dat hij ‘opereerde binnen alle internationale belastingwetten en verdragen’, zei zijn advocaat Annabel Vissers eerder deze week tegen persbureau ANP. ‘Hij werkte in een legaal kader dat belastingverdragen hem verschaften. De reden om deze structuren in de eerste plaats op te zetten is om het risico van dubbele belastingen te vermijden.’

De Amerikaanse autoriteiten zien dat anders. ‘B. dacht dat hij boven de wet stond’, aldus belastinginspecteur Thomas Fattorusso. ‘Dit was niet zomaar een plan om snel rijk te worden, B. wilde het lange spel spelen en gebruikte verschillende geavanceerde technieken om deze belastingfraude in de loop van meerdere jaren door te zetten. Het is nu tijd voor B. om de rekening te betalen.’

Of B.’s voormalige klanten Afrojack en DJ Tiësto de twee DJs zijn die genoemd worden in de aanklacht staat niet vast, maar lijkt wel aannemelijk. Volgens de openbaar aanklager zijn het allebei wereldberoemde DJs die electronic dance music maken. Eén was voorheen belastingplichtig in Nederland en had tussen 2012 en 2017 belasting moeten betalen in de VS, de ander had in 2013 een afdracht moeten doen aan de Amerikaanse fiscus. Tiësto verhuisde eind 2012 naar de VS en ook Afrojack kwam er in die jaren regelmatig.

Zeker is dat Afrojack en Tiësto eerder al in de problemen kwamen vanwege B.’s praktijken. Afrojack trof vorig jaar een schikking met de Nederlandse belastingdienst omdat hij 2 miljoen euro te weinig belasting had betaald over het jaar 2018. Tiësto moest aan de Amerikaanse fiscus een naheffing van 18 miljoen dollar betalen en eist daarvoor een schadevergoeding van B., die hem verkeerd zou hebben geadviseerd.