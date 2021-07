Nederlandse favorieten stellen teleur: ‘Verwachtingen worden op de Spelen gelogenstraft’

Epke Zonderland werd in 2012 olympisch kampioen op de rekstok, maar werd afgelopen zaterdag uitgeschakeld in de kwalificatie. Beeld ANP

Dag John, om maar positief te beginnen: vannacht haalde Arno Kamminga een zilveren medaille op de 100 meter schoolslag, hoe uniek is dat?

‘Dat is tamelijk historisch. Er zijn met hem mee maar drie Nederlandse mannen met een persoonlijke medaille. Alleen Wieger Mensonides haalde lang gelden, in 1960, brons op de 200 meter schoolslag. En die andere kennen we allemaal, dat is Pieter van den Hoogenband, met drie keer goud.

‘Deze zilveren medaille hadden we een paar jaar geleden niet kunnen vermoeden, al kondigde Kamminga zijn succes wel aan. Hij is echt de nummer 2 van de wereld en dat heeft hij nu laten zien. Hij zou over drie jaar best weleens olympisch kampioen kunnen worden in Parijs. En dan ook nog met de schoolslag, waar we alleen twee vrouwelijke kampioenen op hadden. Op de schoolslag is Nederland normaal echt onbetekenend, de grootheden kwamen de afgelopen jaren uit Japan, Zuid-Afrika en Groot-Brittannië.

‘En dat terwijl Nederland eigenlijk een schoolslagland is, want het is de slag die je leert bij zwemles. Intrekken, bijsluiten, doorhalen. Daarom heet het ook alleen in Nederland de schoolslag, verder heet het overal ‘breast stroke’ of iets dergelijks.’

Verder gaat het nog niet zo best voor Nederland, hè?

‘Nou ja, wat verwacht werd, is nooit zeker. Verwachtingen worden op de Olympische Spelen vaak gelogenstraft en ik heb veel onverwachte medailles gezien in het verleden. Dat een Oostenrijkse amateur opeens op kop rijdt, zoals gisteren bij het vrouwenwielrennen.

‘De gedoodverfde winnaar Mathieu van der Poel, daar stelde mijn collega’s al over vast dat hij op persconferenties helemaal niet zo zeker was als normaal. En als je het parcours zag, had ik mijn twijfels. Wat doet zo’n grote man op zo’n moeilijk parcours? De kleinste heeft gewonnen, dat is niet voor niets. Als je verticaal naar beneden moet, is het niet handig als je zoveel kilo’s meedraagt.’

Stellen de Nederlandse sporters teleur?

‘Je kunt je vraagtekens stellen bij die voorspelde zestien gouden medailles van Gracenote. Daarvoor is gekeken naar de resultaten uit het verleden, ook nog uit 2017. Maar Epke Zonderland en Sanne Wevers waren over the hill, met veel fysieke problemen. Als ze de piek achter de rug hebben, worden ze gewoon afgelost. Alleen door resultaten uit het verleden komen ze in de prognoses hoog te staan.’

Kan die medaillespiegel nog worden opgekrikt de komende dagen?

‘Mogelijk dinsdagnacht bij de dubbelvier mannen, daar wordt Nederland als een grote kanshebber gezien. Dat is terecht op basis van de historie, maar het moment benutten, dat is niet iedereen gegeven. We zijn gewoon geen Amerika, China of Rusland.’

Tennisser Jean-Julien Rojer was vanochtend de zesde Nederlander die positief werd getest in het olympisch dorp en de zesde die op 17 juli naar Tokio vloog. Jij zat ook op die gewraakte KL681-vlucht, hoe was het daar?

‘Het virus laat geen rode stip op je hoofd achter, maar er moet een superspreader hebben rondgelopen in dat toestel. Ik vernam, maar dat heb ik nog niet kunnen uitzoeken, dat er ook Japanners met een dubbele vaccinatie zonder test werden toegelaten tot die vlucht. Daar kan het vandaan komen. Want al die sporters zijn in aanloop vier, vijf keer getest. Ik ook.

‘De eerste die uitviel was skateboarder Candy Jacobs, die zat op rij 23 naast het toiletblok. Bij zo’n vlucht naar Tokio hangen elf uur lang mensen bij je snuit die voor het toilet staan te wachten. Die roeiers zaten ook in de buurt van het toilet. We zijn er zo al flink wat kwijtgeraakt ondertussen. Er zaten ook mensen uit Ecuador en Tsjechië aan boord, het was een gezellige boel zo bij elkaar. Het blijkt nog maar weer eens dat het een ongrijpbaar virus is.’