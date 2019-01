Nederlandse F-16’s terug na ‘succesvolle operatie’ tegen IS

4 F-16's keren terug van hun missie in het Midden-Oosten. Beeld ANP

Volgens de Amerikaanse leiding van de internationale coalitie waaraan Nederland deelnam, is het een succesvolle operatie: ‘Bijna acht miljoen Irakezen en Syriërs zijn bevrijd van het wrede bewind van IS. Het grondgebied van IS is teruggebracht tot ongeveer 1 procent van wat het voorheen in handen had’.

De Nederlanders voerden op Oudejaarsdag hun laatste missies uit. Ze opereerden met vier jachtvliegtuigen en twee reservetoestellen bijna drie jaar vanuit een eigenhandig aangelegde luchtmachtbasis in Jordanië. De mannen en vrouwen hebben volgens het ministerie van Defensie meer dan 3.000 missies gevlogen en ruim 2.100 wapens ingezet. Tegen zowel statische doelen, bijvoorbeeld munitiedepots, als trucks met IS-strijders.

Tweede Kamerlid Joël Voordewind pleitte eind vorig jaar voor een voortgezette Nederlandse missie, naar aanleiding van het abrupte besluit van president Donald Trump om alle Amerikaanse troepen uit Syrië weg te halen. Voordewind meent dat Nederland met landen als Frankrijk en Groot-Brittannië de lacune moet opvullen. Met name om de Koerden, fanatieke strijders tegen IS, te beschermen tegen het leger van de Syrische president Assad. En tegen Turkije, dat de Koerdische milities wil verjagen uit het noorden van Syrië.

Grondtroepen sturen ‘geen optie’

Het sturen van grondtroepen lijkt militair deskundige Peter Wijninga ‘geen optie’. Verlenging van de F-16-missie evenmin, aldus de luchtmachtkolonel b.d., verbonden aan het Haagse Centrum voor Strategische Studies. ‘Het is niet langer vol te houden’. Hij onderschrijft de argumenten van Defensie: F-16-’s staan dit jaar stand-by voor de snelle interventiemacht van de Navo, toestellen worden afwisselend met Belgische F-16’s ingezet voor de beveiliging van het luchtruim van de Beneluxlanden en de luchtmacht bereidt zich voor op de langverwachte ‘transitie’ naar de F-35 (voorheen bekend als de JSF), die dit jaar zijn beslag moet krijgen.

De Nederlandse training van militairen in Irak gaat wel door, en dat is volgens Wijninga hard nodig. ‘Het kalifaat van IS mag dan niet meer bestaan, er bevinden zich in het grensgebied van Irak en Syrië naar schatting nog 5.000 tot 12.000 IS-strijders. Ter vergelijking: in 2010 waren er in Irak zo’n 700 strijders en 30 leidinggevenden. Er werd gezegd: ‘IS is verslagen.’ Twee jaar later had IS grote delen van Syrië en Irak in handen.’ Minister Ank Bijleveld van Defensie erkende vorige week, tijdens een kerstbezoek aan de Nederlandse troepen: ‘De strijd tegen IS is nog niet gestreden en de huidige stabiliteit in Irak is nog broos.’

Wijninga zegt gelukkig geen tweet van Trump voorbij te hebben zien komen waarin een einde van de bombardementen wordt aangekondigd. ‘Dan zouden alle bereikte resultaten teniet gedaan worden.’ Volgens de defensiedeskundige kan Nederland ‘tevreden terugkijken’ op de nu afgesloten missie. Al acht hij het niet uitgesloten dat ook Nederlandse F-16’s onschuldige burgers gedood hebben. Volgens de Amerikanen zijn in Irak en Syrië tussen augustus 2014 en november 2018 ten minste 1.100 burgers bij bombardementen door de coalitie om het leven gekomen.