Nederlandse elektriciteit kleurt razendsnel groener door wind- en zonne-energie

Een transformatorhuisje in een woonwijk van Tilburg. Beeld ANP / Eugene Winthagen

Het is een stijging met 20 procent ten opzichte van een jaar eerder. De groene groei is vooral te danken aan meer zonne- en windenergie. Er werd vorig jaar ruim de helft meer zonnestroom geproduceerd. Vooral dankzij een toename van het aantal zonnepanelen met 4 gigawatt; vergelijkbaar met het vermogen van vier grote kolencentrales.

Dankzij al die extra panelen was de opbrengst aan zonnestroom afgelopen wintermaand februari (met korte dagen en een lage zonnestand) even groot als die van de zomermaand juli in 2019, berekende de website Energieopwek onlangs. Ook gunstige weersomstandigheden hielpen mee. Zo scheen de zon afgelopen jaar vaker dan gemiddeld.

De opbrengst van windenergie steeg vorig jaar ook, met 17 procent. Deze groei is mede te danken aan een toename van het aantal turbines met 1 gigawatt aan totaal vermogen.

Aandeel fossiel daalt

Het aandeel fossiel daalt, vooral het gebruik van aardgas liet een afname zien. Vorig jaar werd 16 procent minder aardgas verstookt voor het opwekken van elektriciteit. Deze daling is vooral het gevolg van de hoge aardgasprijzen.

De stroomproductie uit kolen bleef gelijk, onder meer doordat het kabinet vorig jaar besloot een eerder opgelegde maximumproductie voor kolenstroom weer op te heffen. Hierdoor konden kolencentrales meer uren draaien, vooral om het verbruik van aardgas zoveel mogelijk te temperen. Aardgas is schaarser geworden doordat Rusland de gastoevoer vorig jaar langzaam verminderde en ook doordat het Groninger gasveld nog maar heel beperkt levert.

Ook werd minder biomassa gebruikt voor de opwek van stroom en daalde het aandeel waterkracht, in Nederland overigens toch al gering. De totale opwekking van elektriciteit was in 2022 ongeveer gelijk aan die van het jaar ervoor.

Meer export

Nederland importeerde vorig jaar minder stroom uit het buitenland, terwijl de uitvoer groeide. Vooral uit Noorwegen werd minder elektriciteit geïmporteerd. Dit komt onder meer doordat Noorwegen vorig jaar kampte met een lagere opbrengst van zijn waterkrachtcentrales, vanwege droogte. Ook uit Duitsland kwam minder elektriciteit, volgens het CBS vooral doordat de oosterburen minder nucleaire elektriciteit produceren. Uit het Verenigd Koninkrijk kwam juist flink meer elektriciteit, vooral doordat daar de productie van windenergie steeg.